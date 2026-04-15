LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: Cú hích lớn thúc đẩy sự phát triển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: Cú hích lớn thúc đẩy sự phát triển

Trong quá trình xây dựng luật riêng cho TP HCM, cần có những điều khoản chuyển tiếp để triển khai các nghị quyết chiến lược

TP HCM đặt quyết tâm chính trị cao nhất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tạo cú hích thể chế, tận dụng cơ hội phát triển nhanh, bền vững và giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước

Văn phòng UBND TP HCM vừa truyền đạt kết luận chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được sau cuộc hội thảo vừa tổ chức về "giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh bảo đảm ổn định năng lượng". Trong đó, liên quan đến Luật Đô thị đặc biệt, ông Nguyễn Văn Được nêu rõ quyết tâm xây dựng đạo luật riêng này.

Đi tắt, đón đầu

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Luật Đô thị đặc biệt là "đại cú hích" cho sự phát triển của thành phố, sau Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Trong các chỉ đạo trước đó, ông Nguyễn Văn Được khẳng định TP HCM giao các sở, ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, đánh giá toàn diện các chương trình, nghị quyết để trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm 2026. "Lãnh đạo TP HCM đặt quyết tâm chính trị rất cao, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhanh và sớm nhất. Nếu TP HCM không "đi tắt, đón đầu" sẽ không có cơ sở, mất cơ hội trình Quốc hội dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vào kỳ họp tới" - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Theo người đứng đầu chính quyền TP HCM, việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ sở, củng cố thêm niềm tin cho TP HCM tiếp tục phát triển trong thời gian tới. "Với truyền thống cùng quyết tâm chính trị của TP HCM, sự hỗ trợ từ Trung ương và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tôi tin chắc thành phố có đủ niềm tin để tăng trưởng 2 con số" - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Liên quan đến định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh quan điểm của thành phố là đề xuất tiếp tục được trao quyền tự chủ thực sự và toàn diện trên các lĩnh vực. Luật Đô thị đặc biệt cần tiếp tục luật hóa những vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhưng chưa có hành lang pháp lý để triển khai.

Dành nhiều kỳ vọng cho việc xây dựng thiết chế mới của TP HCM, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói: "Nếu được thiết kế đúng, Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp xác lập một mô hình mới: một chính quyền đô thị được trao quyền thực chất hơn, một cơ chế tài chính linh hoạt hơn, một không gian thử nghiệm rộng hơn, và một hệ thống kiểm soát quyền lực hiện đại hơn. Đó không chỉ là điều TP HCM cần, mà cũng là điều nhiều trung tâm phát triển lớn của Việt Nam rồi sẽ cần trong tương lai".

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: Cú hích lớn thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 1.

TP HCM cần khung thể chế mới để phát triển xứng tầm với một siêu đô thịẢnh: HOÀNG TRIỀU

Hướng đến sự ổn định, dài hạn

PGS-TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn - cho rằng để xây dựng một đạo luật riêng làm "bệ phóng" phát triển cho siêu đô thị, TP HCM phải rút ra những nội dung chưa triển khai được từ các nghị quyết trước đó, đúng như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Làm như vậy để khi luật mới được ban hành, thành phố mới căn bản giải quyết được những tồn đọng, vướng mắc kéo dài trong suốt nhiều năm qua.

Cũng theo ông Trần Hoàng Ngân, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành rất nhiều nghị quyết có giá trị định hướng chiến lược rất cao. Trong quá trình xây dựng luật riêng cho TP HCM, cần có những điều khoản chuyển tiếp để triển khai các nghị quyết chiến lược. "TP HCM phải tận dụng hết các chủ trương, đường lối mà Bộ Chính trị đã định hướng để đưa vào luật riêng cho thành phố" - PGS-TS Trần Hoàng Ngân góp ý.

Trong khi đó, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam, đánh giá TP HCM mới sau hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang vận hành như một thực thể kinh tế phức hợp, đòi hỏi cơ chế điều hành linh hoạt và khả năng điều chỉnh tức thời theo nhu cầu thực tiễn. Những chính sách về đất đai, hạ tầng, giao thông, tài chính, ngân sách, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị hay thu hút đầu tư chiến lược đều diễn ra trong một không gian mới rộng lớn hơn nên đòi hỏi sự chủ động cao hơn. Mọi độ trễ thể chế, sự thận trọng quá mức hay cải cách "lưng chừng" đều có thể làm bỏ lỡ cơ hội đưa thành phố phát triển nhanh trong thời gian tới.

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn góp ý thêm, với một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước, TP HCM cần được tổ chức theo một mô hình "phân quyền trọn gói" ở tầm thể chế cao nhất. Thay vì tiếp tục chỉnh sửa từng nghị quyết, cần chuyển sang xây dựng một đạo luật ổn định và dài hạn cho một siêu đô thị.

"Cơ chế này cho phép thành phố toàn quyền trong các lĩnh vực mang tính đặc thù đô thị lớn, như quyết định dự án đầu tư công trong phạm vi ngân sách tự cân đối; quyền lựa chọn và thẩm định nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí riêng; quyền thử nghiệm các mô hình thể chế mới mà không phải xin phép cho từng sáng kiến mang tính "cóp nhặt" như hiện nay" - TS Đỗ Thiên Anh Tuấn phân tích. 

Bảo đảm 3 nguyên tắc xây dựng luật

Từ thực tiễn quản lý và điều hành chính quyền TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố xác định 3 nguyên tắc để xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Nguyên tắc thứ nhất là chính quyền TP HCM (bao gồm HĐND và UBND) tiếp tục được giao quyền tự chủ thực sự và toàn diện trên các lĩnh vực để thực hiện vai trò quản trị việc vận hành của thành phố, với phương châm: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Nguyên tắc thứ hai là tiếp tục luật hóa những vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhưng vẫn chưa có hành lang pháp lý để triển khai; bắt đầu từ những vướng mắc thực tế mà thành phố đang đối diện và giải quyết hằng ngày. Đó là những điểm nghẽn về quản lý không gian ngầm, tài sản công, dự án đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế...

Nguyên tắc thứ ba là tiếp tục phát huy những lĩnh vực, cơ chế, điều kiện đặc thù bằng các quy định pháp luật để các cơ chế đặc thù của TP HCM được phát huy mạnh mẽ thông qua Luật Đô thị đặc biệt.

P.Anh


Tin liên quan

Luật Đô thị đặc biệt: Mở đường để TP HCM bứt phá

Bộ Chính trị và Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết dành cho TP HCM song thành phố vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, chủ yếu do vướng mắc thể chế.

Luật Đô thị đặc biệt - mở đường để TPHCM bứt phá (*): Khung pháp lý phải tương xứng vị thế

Để giải phóng nguồn lực và tạo đà tăng trưởng bứt phá, TPHCM cần một khung pháp lý đặc biệt tương xứng với vị thế đô thị đặc biệt

Luật Đô thị đặc biệt - mở đường để TPHCM bứt phá: Tháo nút thắt cho siêu đô thị

TPHCM cần một "chiếc áo thể chế" mới để giải quyết những điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới xứng tầm với một siêu đô thị

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo