Luật sư lên tiếng vụ người đàn ông nguy kịch khi xe tông trúng chó chạy rông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Luật sư lên tiếng vụ người đàn ông nguy kịch khi xe tông trúng chó chạy rông

Hồng Đào

(NLĐO)- Theo quy định mới, vật nuôi gây hại cho người khác, người chủ sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngày 12-11, liên quan người đàn ông bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng do xe tông phải chó chạy rông, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU).

Trước đó, sáng 7-11, người đàn ông này điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (gần cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, TP HCM) thì xe tông phải một con chó chạy sang đường khiến ông ngã xuống bất tỉnh. Lúc này, lực lượng CSGT đang đi tuần tra phát hiện sự việc nên đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Đây chỉ là số ít trong hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến chó chạy rông. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết pháp luật không cấm người dân nuôi thú cưng (chó, mèo) nhưng phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho những người xung quanh và cộng đồng như: Tiêm vắc-xin dại định kỳ, xích giữ cẩn thận trong khuôn viên của gia đình, khi dẫn ra nơi công cộng phải có người chăn dắt và rọ mõm kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Luật sư lên tiếng vụ nam thanh niên nguy kịch khi xe tông trúng chó chạy rông - Ảnh 1.

Nạn nhân nguy kịch sau khi xe tông trúng chó thả rông

Việc nuôi động vật là các thú cưng (chó, mèo) phải được quản lý, kiểm soát từ chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và không cho phép thả rông động vật trong đô thị hoặc nơi công cộng, không để vật nuôi xâm lấn, phóng uế ở lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt khu dân cư, khu đô thị, chăn thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư.

imgTùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra mà hành vi nêu trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư lên tiếng vụ nam thanh niên nguy kịch khi xe tông trúng chó chạy rông - Ảnh 2.

Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra mà chủ vật nuôi có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu vi phạm về các hành vi nêu trên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng, căn cứ theo Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, sắp tới, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 thay thế Nghị định số 144/2021 sẽ nâng mức phạt đối với các hành vi nêu trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định 282/2025).

Chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Người chủ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả chết người xảy ra. Hành vi nêu trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) có khung hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 10 năm.

Hoặc gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên thì hành vi nêu trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo Điều 138 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025), có khung hình phạt từ phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.


Tin liên quan

Ăn loại củ quen thuộc chữa xương khớp, cụ bà nguy kịch

Ăn loại củ quen thuộc chữa xương khớp, cụ bà nguy kịch

(NLĐO) - Sau khi dùng củ ấu tẩu được quảng cáo chữa xương khớp, cụ bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc tim.

Vụ "Ăn cá nóc, 4 người trong gia đình nhập viện": 2 bệnh nhân hôn mê đã qua cơn nguy kịch

(NLĐO) - Nhờ kích hoạt báo động đỏ và kết nối trực tuyến với chuyên gia TP HCM, hai bệnh nhân ngộ độc cá nóc nặng đã qua cơn nguy kịch, tự thở trở lại

Khẩn cứu cô gái trẻ bị tai nạn giao thông nguy kịch, vỡ lách, gãy khung chậu

(NLĐO)- Nạn nhân bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng, lóc da ngầm toàn bộ vùng 1/2 bụng dưới, mông, vỡ lách và thận, tràn dịch màng phổi.

nam thanh niên tai nạn giao thông xuất huyết não hôn mê sâu chó mèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo