Luật sư lên tiếng vụ người đàn ông nguy kịch khi xe tông trúng chó chạy rông

Ngày 12-11, liên quan người đàn ông bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng do xe tông phải chó chạy rông, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU).

Trước đó, sáng 7-11, người đàn ông này điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (gần cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, TP HCM) thì xe tông phải một con chó chạy sang đường khiến ông ngã xuống bất tỉnh. Lúc này, lực lượng CSGT đang đi tuần tra phát hiện sự việc nên đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Đây chỉ là số ít trong hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến chó chạy rông. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết pháp luật không cấm người dân nuôi thú cưng (chó, mèo) nhưng phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho những người xung quanh và cộng đồng như: Tiêm vắc-xin dại định kỳ, xích giữ cẩn thận trong khuôn viên của gia đình, khi dẫn ra nơi công cộng phải có người chăn dắt và rọ mõm kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Việc nuôi động vật là các thú cưng (chó, mèo) phải được quản lý, kiểm soát từ chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và không cho phép thả rông động vật trong đô thị hoặc nơi công cộng, không để vật nuôi xâm lấn, phóng uế ở lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt khu dân cư, khu đô thị, chăn thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư.

Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra mà hành vi nêu trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu vi phạm về các hành vi nêu trên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng, căn cứ theo Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, sắp tới, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 thay thế Nghị định số 144/2021 sẽ nâng mức phạt đối với các hành vi nêu trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định 282/2025).

Chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Người chủ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả chết người xảy ra. Hành vi nêu trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025) có khung hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 10 năm. Hoặc gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên thì hành vi nêu trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo Điều 138 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025), có khung hình phạt từ phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.



