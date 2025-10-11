Khẩn cứu cô gái trẻ bị tai nạn giao thông nguy kịch, vỡ lách, gãy khung chậu

Ngày 11-10, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận chị T.L.N (21 tuổi, người Campuchia) bị tai nạn giao thông, đa chấn thương nghiêm trọng.

Vỡ lách, phổi, tràn dịch màng phổi

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương thấu bụng. Kết quả kiểm tra cho thấy bị gãy nặng khung chậu, gãy ổ cối hai bên, lóc da ngầm toàn bộ vùng 1/2 bụng dưới và vùng mông, vỡ lách và thận, tràn dịch màng phổi 2 bên, dọa sốc do đau và mất nhiều máu, mạch dao động ở mức 150-160 lần/phút và suy thận cấp.

Cô gái bị tai nạn giao thông đa chấn thương nghiêm trọng

Các bác bác sĩ đã tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi 2 bên và mổ nội soi thám sát ổ bụng, cầm máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân, đồng thời cố định khung chậu... khẩn cứu bệnh nhân.

BSCK1 Trương Văn Tài, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình và Vi phẫu-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết khó khăn lớn nhất của ca mổ là tình trạng gãy trật khớp cùng chậu và gãy ổ cối 2 bên.

Với gãy ổ cối, các bác sĩ đã đặt nẹp bắt cầu. Riêng khớp khung chậu do nằm sâu và nằm phía sau tiểu khung, bắt buộc phải mổ dọc cánh chậu, đi ra phía sau ruột, bàng quang, phần đại tràng và sau phúc mạc. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm và bệnh viện phải có đủ các phương tiện, dụng cụ chuyên biệt mới có thể xử lý được.

Đừng chủ quan khi chấn thương

ThS.BSCK1 Nguyễn Mai Khôi, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, nói thêm ca mổ kéo dài 4 giờ, bệnh nhân phải truyền 10 HCL 350ml, 8 huyết tương tươi đông lạnh và 2 tiểu cầu máu.

Bệnh nhân phải truyền 20 đơn vị máu trong lúc phẫu thuật

Sau 1 ngày mổ, sức khòe bệnh nhân tốt, tỉnh táo, vấn đề hô hấp đã trở về bình thường, được rút nội khí quản và cử động tay chân nhẹ. Hiện cô gái đang được tiếp tục bù dịch, sử dụng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, bội nhiễm, giảm đau...

Theo BS Khôi, ngày nào bệnh viện cũng đều tiếp nhận những ca tai nạn giao thông. Trong đó, có nhiều ca nội chấn thương, nạn nhân không có những biểu hiện chảy máu ồ ạt nên chủ quan, khi đến bệnh viện thì tình trạng đã nặng, tính mạng bị đe dọa. "Trên thực tế, những dấu hiệu tưởng như đơn giản như đau đầu, đau ngực, khó thở, đau bụng có thể là những dấu hiệu của tổn thương nặng và ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân"-BS Khôi khuyến cáo.