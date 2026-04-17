Luật sư nhận định vụ bé gái tử vong sau hơn 5 tiếng bị bỏ quên trên ô tô

Sáng 16-4, anh Đ., ngụ xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An lái ô tô 5 chỗ chở hai con gái đến trường. Sau khi đưa con lớn tới trường, anh không đưa bé út tới nhà trẻ mà lái xe thẳng tới chỗ làm việc.

Anh Đ. khóa ô tô, không biết con gái đang ngồi sau. Đến chiều cùng ngày, đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong ô tô nên thông báo với anh Đ. Được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Bình thường, bé 2 tuổi được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái do bố chở. Bước đầu lực lượng chức năng xác định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong là hơn 5 tiếng.

Có thể xử lý ra sao?

Đánh giá vụ việc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết trước hết hành vi của anh Đ. về bản chất là lỗi vô ý do cẩu thả, không phải lỗi cố ý. Anh Đ. đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trông nom, chăm sóc trẻ nhỏ, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là cháu bé tử vong.

Xét trên phương diện hình sự, hành vi này có thể được xem xét theo tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng thường cân nhắc thận trọng giữa yêu cầu xử lý nghiêm minh và yếu tố nhân đạo. Trong vụ việc này, anh Đ. là cha ruột của nạn nhân, có thể được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, hậu quả xảy ra cũng chính là mất mát lớn nhất đối với người trực tiếp gây ra, khi chính con ruột của mình tử vong.

Vụ việc là một lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc cha mẹ trong việc trông nom, giám sát trẻ nhỏ.

Trong bối cảnh phương tiện ô tô ngày càng phổ biến, cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp kỹ thuật như hệ thống cảnh báo khi còn người trong xe. Đồng thời, các cơ sở giáo dục và giữ trẻ cần xây dựng quy trình kiểm tra sĩ số chặt chẽ; trường hợp trẻ vắng mặt bất thường phải chủ động liên hệ ngay với phụ huynh để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống.

Năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (tỉnh Thái Bình cũ) cũng tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ô tô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón bị phạt tù về tội "Vô ý làm chết người", hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.



