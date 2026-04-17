Cụ ông 73 tuổi bị con trai đánh tử vong vì nhậu về "quậy"

Trưa 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cụ ông bị con trai đánh tử vong.

Nạn nhân là ông P.T.R. (73 tuổi; ngụ xã Đầm Dơi), còn đối tượng gây án là Phạm Trung Trưởng (53 tuổi, con trai ông R.).

Theo thông tin ban đầu, tối 16-4, sau khi đi nhậu về thì ông R. nói chuyện lớn tiếng, chửi và gây sự với vợ là bà D.T.Đ.

Không dừng lại ở đó, ông R. còn đem con dao đến đặt gần nơi vợ đang nằm nghỉ. Lúc này, bà Đ. đã nhiều lần khuyên chồng nên đi nghỉ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh nhưng ông R. vẫn tiếp tục chửi bới…

Khi không còn nghe tiếng động, bà Đ. đi ra kiểm tra thì phát hiện ông R. nằm bất động dưới nền nhà, có dấu hiệu bị thương và đã tử vong. Tại đây, Trưởng đã thừa nhận mình là người đánh chết cha ruột.