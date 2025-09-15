HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Luật sư nói gì về hành vi của tài xế cố ý điều khiển xe bồn kéo lê khiến nữ sinh tử vong?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Theo luật sư, hành vi tài xế xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường dẫn đến tử vong là hành vi rất tàn nhẫn, vô nhân đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là người điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi đi xe điện sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân tử vong vào sáng 13-9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Tài xế xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi: Hành vi giết người tàn nhẫn - Ảnh 1.

Tài xế Đinh Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, sau khi ra đầu thú, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Phân tích về vấn đề pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), cho rằng hành vi gây tai nạn giao thông rồi cố ý kéo lê nạn nhân trên đường dẫn đến hậu quả tử vong là hành vi giết người. Đây là hành vi rất tàn nhẫn, vô nhân đạo, việc cơ quan điều tra khởi tố về hành vi giết người đối với tài xế xe bồn là có căn cứ.

Theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả chết người thì người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" nếu hành vi là cố ý vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và vô ý gây hậu quả chết người. Còn trường hợp cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác, từ vụ tai nạn giao thông mà cố ý sát hại nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm pháp lý thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và pháp luật, có dấu hiệu của tội giết người.

Tài xế xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi: Hành vi giết người tàn nhẫn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: OFFB

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng trong các vụ tai nạn giao thông, không phải lúc nào lỗi cũng thuộc về người điều khiển phương tiện. Khi tai nạn xảy ra, nguyên tắc là phải giữ nguyên hiện trường. Người gây tai nạn có nghĩa vụ cứu giúp nạn nhân, làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra nếu được cứu chữa kịp thời.

"Trong trường hợp người điều khiển xe cơ giới không có lỗi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện thấy nạn nhân mắc dưới gầm xe, theo quy định pháp luật thì phải dừng xe để cấp cứu. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà cố tình điều khiển phương tiện di chuyển, gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân thì đây là hành vi giết người, hành vi có thể cướp đoạt tính mạng của nạn nhân" - luật sư Cường phân tích.

Theo ông Đặng Văn Cường, tài xế xe bồn thực hiện hành vi giết người trong tình huống này sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi, hành vi vì động cơ đê hèn… nên hình phạt có thể từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, tài xế này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (TP Hà Nội). Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật


tài xế xe bồn nữ sinh nữ sinh 15 tuổi tai nạn giao thông giết người
