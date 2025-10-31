HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Luật sư Trương Thị Hoà: Giám sát ca sĩ hát tục tĩu là rất cần thiết

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Luật sư Trương Thị Hoà cho rằng việc chấn chỉnh các ca sĩ, nghệ sĩ có lời hát tục tĩu là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị của thành phố về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Luật sư Trương Thị Hoà cho rằng việc giám sát, chấn chỉnh ca sĩ hát tục tĩu là rất cần thiết

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, hiện nay một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau; thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình như trường hợp ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16-10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn; ca sĩ Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; Rapper GDucky với bài "Miền mộng mị", CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Jack với bài "Chưa bao giờ", Andree với bài "Kẹo", Bray x Đạt G với bài "Cao ốc 20"; Hiếu Thứ Hai với bài "Trình"; Andree x Bình Gold với bài "Em iu"....

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã có kiến nghị, đề nghị các cơ quan liên quan kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP HCM.

Trao đổi riêng với Báo Người Lao Động về vấn đề các ca sĩ hát những bài có nội dung tục tĩu, cổ suý việc sử dụng chất cấm, luật sư Trương Thị Hoà (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết bà rất quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

"Đây là sự chỉ đạo rất kịp thời và rất cần thiết, chúng ta biết rằng nghệ sĩ là người của công chúng. Họ có sức ảnh hưởng trong lời ăn tiếng nói, trang phục nhưng không phải tự ý muốn nói gì thì nói, là không thể được. Đó là đạo đức chung của người Việt Nam và người của công chúng thì phải có đạo đức như thế nào để xứng đáng với tình cảm mà khán giả dành cho mình", luật sư Trương Thị Hoà chia sẻ.

Theo luật sư Trương Thị Hoà, các hội nghề nghiệp liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý các nghệ sĩ cần quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn và bản thân người nghệ sĩ phải tự hiểu đạo đức của họ tác động đến công chúng như thế nào?

"Chuẩn mực rất quan trọng, tôi cho rằng người nghệ sĩ phải thấy được vai trò của mình cũng như niềm tự hào của mình khi được công chúng quan tâm. Do vậy, trong từng câu từ khi biểu diễn, phát ngôn trên mạng xã hội đến đời sống thường nhật phải hết sức khiêm tốn và giữ một hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ" - luật sư Trương Thị Hoà nói.

Jack tạm dừng hoạt động biểu diễn

Jack tạm dừng hoạt động biểu diễn

(NLĐO)- Jack quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới để hoàn thiện bản thân.

Ca sĩ Jack làm việc với ngành văn hóa Hà Nội và nhận trách nhiệm

(NLĐO)- Phía Jack cho biết đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

Jack đừng tự phá bỏ sự nghiệp

(NLĐO) - Trước những chỉ trích của công chúng, cuối cùng phía Jack cũng đã chịu lên tiếng phản hồi.

