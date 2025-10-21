HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Jack đừng tự phá bỏ sự nghiệp

Thùy Trang

(NLĐO) - Trước những chỉ trích của công chúng, cuối cùng phía Jack cũng đã chịu lên tiếng phản hồi.

Jack gây tranh cãi

Jack đừng "đào mồ chôn thân" - Ảnh 1.

Jack gây tranh cãi

Những tranh cãi xung quanh lời bài hát mới của ca sĩ Jack, biểu diễn tại một đêm diễn ở Hà Nội, không hạ nhiệt. Trong khi khán giả cho rằng lời bài hát là ngạo nghễ, phản cảm, thô tục, Jack cũng đã lên tiếng.

Đại diện truyền thông của J97 Promotion khẳng định "Mọi người nghe sai rồi. Không phải Lào gì cũng tôn mà Lào gì cũng tôi". Thực ra, không phải ai nghe cũng hiểu được ý của câu hát này. Chỉ có người giỏi nói lái, trong trường hợp này có cả Jack (nếu là thật) mới hiểu được câu nói này. Theo lý giải của những người biết nói lái thì "Lào gì cũng tôn tức là "L** gì cũng tao" trong khi "Lào gì cũng tôi thì là "Tội gì cũng tao".

Mạng xã hội nổ ra cuộc tranh cãi trái chiều. Người chỉ trích Jack không ít vì cho rằng câu chữ phản cảm nhưng lượng người bênh vực Jack cũng nhiều vì cho rằng "đừng làm quá lên thế, chỉ là câu nói bình thường của bọn trẻ con ngoài đường phố thôi".

Fan của Jack thì khỏi nói. Họ bao biện rằng "Âm nhạc hay như thế, đến anti fan còn phải nhún nhảy theo thì rõ là nhạc của Jack đỉnh thật rồi. Âm nhạc là để vui vẻ, lạc quan và truyền cảm hứng chon hau còn gì?".

Có vẻ như ai ở "cõi mạng" cũng đúng. Mỗi người có suy luận của riêng mình và họ tin tưởng vào đó để "định giá" người có liên quan, ở đây là Jack. Vì là quan điểm cá nhân, vậy nên, có lẽ đúng – sai cũng vô chừng.

Nhưng điều chắc chắn rằng, bài hát mới của Jack vô vị bởi sự tối nghĩa. Âm nhạc, dù có biến đổi thế nào theo guồng quay của sự phát triển, cũng không thể biến thể theo một cách tối nghĩa. Bởi lẽ, sứ mệnh của âm nhạc là lan tỏa, kết nối những tinh thần đồng điệu. Nhưng nếu một bài hát nhạc Việt còn trở thành thứ rào cản sự kết nối thì rõ ràng, thứ âm nhạc đó không có giá trị.

Jack "đánh đố" khán giả vậy?

Jack đừng "đào mồ chôn thân" - Ảnh 2.

Jack có khả năng làm điều tử tế hơn

Âm nhạc ngoại quốc từng trở thành rào cản cho vấn đề hiểu các tầng ý nghĩa nhân văn của ca khúc thì nay, ngay cả nhạc Việt cũng khiến không ít khán giả gặp vấn đề về đọc hiểu. Làm gì có chuyện âm nhạc đúng nghĩa lại đi dung từ nói lái để gây nên sự tranh cãi thế này?

Nói lái trong âm nhạc không hiếm nhưng công thức này có lẽ chỉ dùng chơi trong những bài rap diss (nhạc chiến) trên đường phố. Ngay cả rap, hip hop, khi đưa lên sân khấu đúng nghĩa cũng cần tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, lời lẽ của một ca khúc phải mang đến sự khai minh cho người nghe chứ không thể đẩy người nghe vào thế hoang mang, khó hiểu được. Âm nhạc đẹp lại càng cần sự rõ ràng, sáng trong từ giai điệu đến lời ca.

Ở thị trường nhạc Việt, Jack có tài là điều không thể phủ nhận. Nếu không có scandal tình ái che mờ danh tiếng, Jack có khi là chiến binh, mạnh hơn hiện tại nhiều. Âm nhạc của Jack trước đây cũng từng dễ thương bao nhiêu với lời lẽ gần gũi, trong sáng và chạm đến trái tim người nghe.

Và sau chuỗi ngày "u ám" bởi scandal, khán giả yêu mến mong Jack trở lại. Sự trở lại thực sự với một vũ khí mạnh mẽ và tử tế là âm nhạc. Nhưng Jack đang làm gì thế này? Chỉ cần một điều bất hợp lý, một sự chỉ trích đều trở thành lý do để "Jack tự đào mồ chôn mình".

Jack đừng "đào mồ chôn thân" - Ảnh 3.

Nhưng Jack mãi khiến khán giả hoang mang

Người yêu mến Jack rỉ tai nhau, Jack chả làm hại ai. Jack lành tính và cũng không có nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Âm nhạc chỉ đơn thuần là âm nhạc chứ không bao hàm sự chỉ trích, đối kháng hay cà khịa với bất kỳ ai. Nếu lời đồn này là thật, Jack lại càng có lý do mang đến sự tử tế hơn. Cái tài của Jack đủ để anh làm được nhiều hơn việc phải nói lái trong âm nhạc như hiện tại.

Để không phải đứng trước mũi dùi của dư luận rồi phải giải thích "Thông điệp bài hát là cổ vũ mọi người tin vào giá trị của chính mình, bất chấp những lời chê bai. Ca khúc không có chủ ý gây phản cảm mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan, hướng đến năng lượng tích cực".

Jack đừng "đào mồ chôn thân" - Ảnh 4.

Jack cứ như tự đào mồ chôn mình

Chỉ cần tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, tôn trọng cái tài của bản thân, tôn trọng vị thế một nghệ sĩ được yêu mến của mình, chắc chắn Jack sẽ khác.Những điều Jack đang theo đuổi, với nhiều người "như trò ruồi bu" không đáng.

Từ âm nhạc tối nghĩa đến hình tượng mãi gây tranh cãi là copy người này, người nọ. Hãy cứ là một Jack thanh thuần như trước đây, đường đi của anh còn thênh thang hơn nữa.

Tin liên quan

Công ty của Jack đã nộp phạt hành chính

Công ty của Jack đã nộp phạt hành chính

(NLĐO) - Công ty của ca sĩ Jack đã nộp phạt hành chính liên quan đến buổi họp báo có màu đấu tố đời tư cá nhân.

B Ray và JSOL cùng chiến ở GENfest

(NLĐO)- Hai thái cực - Một vũ trụ: B Ray và JSOL chính thức là line-up đầu tiên của GENfest Presents MBILLION.

Nhật Kim Anh trở lại sau 3 năm đường đua

(NLĐO)- Sau 3 năm ấp ủ, ca sĩ Nhật Kim Anh tái xuất mảng âm nhạc với MV được đầu tư hoành tráng.

Jack Jack 97 Jack gây tranh cãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo