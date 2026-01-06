Sáng 6-1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, các lực lượng Công an Thủ đô phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội

Chương trình sơ duyệt, diễn tập lần thứ nhất diễn ra từ 8 giờ cùng ngày 6-1, tại khu vực trước quảng trường khán đài B, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trên các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (đoạn từ Mễ Trì - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ – Trần Hữu Dực), thuộc địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại các tuyến đường vành đai và khu vực xung quanh địa điểm diễn tập, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án đã được Công an TP Hà Nội thông báo, bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt.

Tham gia diễn tập là các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, được huấn luyện bài bản, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các lực lượng tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các phương tiện dẫn đoàn đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông

Các sĩ quan Cảnh vệ tiếp cận trên các phương tiện nghiệp vụ

Các phương tiện đặc chủng khác của Bộ Công an

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại tuyến đường Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long