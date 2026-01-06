HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Nguyễn Hoàng

(NLĐO) - Công an TP Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 6-1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, các lực lượng Công an Thủ đô phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội

Chương trình sơ duyệt, diễn tập lần thứ nhất diễn ra từ 8 giờ cùng ngày 6-1, tại khu vực trước quảng trường khán đài B, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trên các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (đoạn từ Mễ Trì - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ – Trần Hữu Dực), thuộc địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại các tuyến đường vành đai và khu vực xung quanh địa điểm diễn tập, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án đã được Công an TP Hà Nội thông báo, bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt.

Tham gia diễn tập là các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, được huấn luyện bài bản, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Các lực lượng tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Các phương tiện dẫn đoàn đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông

img

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

img

Các sĩ quan Cảnh vệ tiếp cận trên các phương tiện nghiệp vụ

img

Các phương tiện đặc chủng khác của Bộ Công an

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 12.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại tuyến đường Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long

Công an Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 13.

Đội Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại tuyến đường Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO)- Thường trực Ban Bí thư đã họp với đại diện các đơn vị trong Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu "thần tốc, táo bạo hơn nữa" đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội XIV

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "thần tốc, táo bạo hơn nữa" đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

công an hà nội Bộ Công an đại hội đại biểu lực lượng Cảnh sát giao thông đại hội lực lượng cảnh sát đại hội đảng diễn tập Đại hội XIV của Đảng công an TP.Hà Nội
