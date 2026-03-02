Lực lượng vũ trang TPHCM ra quân huấn luyện năm 2026

Ngày 2-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Ảnh: LÊ TRẦM

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh lực lượng vũ trang TPHCM tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện; sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát địa bàn đô thị đặc thù của Thành phố.

Lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Duyệt đội ngũ. Ảnh: LÊ TRẦM

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ; có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vì vậy yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Huấn luyện chính là con đường cơ bản nhất để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Huấn luyện tốt thì khả năng sẵn sàng chiến đấu mới cao; huấn luyện nghiêm thì kỷ luật mới vững; huấn luyện sát thực tế thì khi thực hiện nhiệm vụ mới chủ động, tự tin và hiệu quả".

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lực lượng vũ trang TPHCM coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát địa bàn đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng diễn múa dân vũ. Ảnh: LÊ TRẦM

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: "Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031".

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 19-5, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bầu cử; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2026.

Đồng diễn múa súng. Ảnh: LÊ TRẦM