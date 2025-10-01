HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm

Nguyễn Hải

Nhiều phản ánh cho thấy quá trình kết nối giữa tài khoản giao thông và các công cụ thanh toán như ví điện tử vẫn còn nhiều vướng mắc

Trước những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt đối với doanh nghiệp (DN) vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định lùi thời hạn áp dụng đến ngày 31-12-2025. Thông báo phát đi chiều 30-9 của cơ quan này nêu rõ nhiều phản ánh cho thấy quá trình kết nối giữa tài khoản giao thông và các công cụ thanh toán như ví điện tử, thẻ tín dụng hay ủy nhiệm chi vẫn còn nhiều vướng mắc. 

Với DN, ví điện tử chưa được cung cấp rộng rãi, thẻ tín dụng phải chịu phí cao 1%-2% trong khi ủy nhiệm chi lại không đáp ứng được tốc độ xử lý của hệ thống thu phí không dừng. Một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài, cũng gặp khó khăn trong khâu định danh để kết nối với phương tiện thanh toán.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy (có hơn 50 xe khách chạy đường dài), cho biết dù đã cử nhân viên triển khai chuyển đổi, kết quả vẫn là "chưa kết nối được". Theo ông, nếu buộc áp dụng từ ngày 1-10, nguy cơ ùn tắc giao thông là khó tránh. 

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP HCM, cho biết những ngày qua, khi tiến hành chuyển đổi tài khoản giao thông, các DN bị "kẹt" bởi thủ tục nội bộ khi mọi khoản chi đều cần xác nhận của kế toán trưởng và giám đốc, trong khi sự phối hợp giữa DN, ngân hàng và cơ quan thu phí chưa đồng bộ.

Không chỉ vướng thủ tục, nỗi lo lớn nhất của DN vận tải là bài toán quản lý tài chính. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, phân tích trước đây, tiền nạp vào tài khoản giao thông chuyên biệt dễ kiểm soát vì chỉ dùng cho phí đường bộ. Nhưng nếu chuyển sang ví điện tử đa năng, tài xế có thể rút hoặc chi tiêu cho mục đích khác, khiến DN phải tăng nhân sự giám sát. Thêm vào đó, việc hạch toán chi phí và chứng từ pháp lý sẽ trở nên phức tạp nếu ví điện tử đứng tên cá nhân, trong khi DN cần chứng từ hợp lệ để quyết toán.

Đặc biệt, những DN có hàng trăm xe đều lo ngại khối lượng công việc kế toán tăng vọt khi phải quản lý từng ví riêng, chưa kể nguy cơ "chôn vốn" lớn nếu bị yêu cầu nạp sẵn tiền vào từng ví. Ông Hùng cho rằng chính sách hiện chưa đồng bộ, thiếu cơ chế về ví riêng cho DN và hạ tầng công nghệ chưa hoàn thiện. Do đó, ông đề xuất giữ song song tài khoản giao thông chuyên biệt và ví điện tử trong thời gian chờ bổ sung chức năng quản lý tập trung và khóa rút tiền cho ví DN, đồng thời cho phép kết nối trực tiếp tài khoản ngân hàng của các công ty với hệ thống thu phí. 

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

(NLĐO) - Chủ xe ô tô bắt buộc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1-10-2025 nếu muốn đi trên cao tốc thu phí không dừng

ví điện tử Cục Đường Bộ Việt Nam thẻ tín dụng tài khoản giao thông ô tô Việt Nam
