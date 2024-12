Luna Đào gây bất ngờ với giọng ca

Ngoài vóc dáng phụ nữ xinh đẹp

Bởi lẽ, từ sau khi rời khỏi "The voice- Giọng hát Việt" mùa đầu tiên 2012, Luna Đào (trước đây là (Đào Bá Lộc) chọn một hướng đi riêng với vị trí một KOC tên tuổi. Với sự hoạt ngôn và phát ngôn rất sát thực (rất được khán giả yêu thích), những tưởng Luna Đào sẽ không còn trở lại đường đua âm nhạc.

Thế nên sự trở lại của Luna Đào tối 27-12 với những tuyên ngôn mạnh mẽ và đầy tính truyền cảm trong "Bước dưới màn mưa", Luna Đào khẳng định "đam mê ca hát đã trở thành một phần cuộc sống không thể bỏ".

Ca khúc mang âm hưởng Synth Pop đầy hoài niệm, phù hợp với không khí mùa lễ hội cuối năm. Không chỉ là một bài hát, "Bước dưới màn mưa" còn là lời tuyên ngôn đầy cảm hứng cho tình yêu vượt qua mọi ranh giới.

Luna chia sẻ: "Tôi muốn dành tặng ca khúc này cho những trái tim dũng cảm yêu, dù hành trình có trắc trở, và cho những ai luôn trân trọng tình yêu của mình như một điều thiêng liêng".

Luna Đào của hiện tại rạng rỡ, thướt tha với những tạo hình tôn vinh sự mềm mại và tính nữ tự nhiên. Khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ. Từ series "Luna ngân nga" cho đến ca khúc mới nhất, giọng hát của Luna Đào luôn là chủ đề khiến khán giả bất ngờ.

Những bản cover như "Rhythm of the rain", "Fly me to the moon" hay "Moon river" gây sốt bởi chất giọng ngọt ngào và mượt mà của Luna Đào. Thế nhưng, cũng chính sự tự nhiên bất thường trong giọng hát của nữ ca sĩ đã dẫn đến không ít lời bàn tán.

Giọng của Luna Đào còn gây chú ý hơn khi đã hơn 100% là nữ

Một số ý kiến cho rằng Luna Đào sử dụng auto tune hoặc can thiệp phẫu thuật để có được chất giọng đặc biệt này. Trước những đồn đoán đó, Luna khẳng định: "Từ bé đến lớn, tôi đã cố gắng điều chỉnh giọng hát cho trầm để phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhưng giờ đây, tôi thấy may mắn khi được là chính mình. Nhiều người gọi giọng hát của tôi là kỳ tích, nhưng điều đó cũng khiến tôi tiếc nuối, vì nó phản ánh sự thiếu tin tưởng vào sức hấp dẫn tự nhiên của tính nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chuyển giới".

Luna Đào hi vọng, với thời gian, sự hiện diện của ca sĩ sẽ trở thành điều bình thường nhưng vẫn nhận được sự trân trọng và yêu mến.

Luna Đào rất khéo léo phát triển hướng đi của mình

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đậm đà bản sắc cá nhân, Luna Đào còn được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích bởi lối sống và tư duy truyền cảm hứng mạnh mẽ. Trong vai trò của một Nhà sáng tạo nội dung, Luna Đào không ngừng lan tỏa tinh thần sống tích cực ở đa nền tảng.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Luna Đào cũng đặc biệt được quan tâm. "Người đẹp là người đẹp, bất kể dáng dấp hay bản dạng giới. Vì cái đẹp vượt xa khỏi giới hạn hình hài" - Luna Đào nói.