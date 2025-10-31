HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lưới tình của J.ade

Thùy Trang

(NLĐO) - Trò cưng Thanh Bùi gây tò mò viết về "tình yêu vô tri", "thất tình tỉnh thức".

Trò cưng Thanh Bùi, J.ade vừa ra mắt "Lưới tình", một bản ballad giàu tự sự, ca từ bay bổng. Ca khúc giúp J.ade lột tả và giãi bày tinh tế những len lỏi, lớp lang, khúc mắc trong mọi dáng hình, trạng thái khi yêu.

Lưới tình của J.ade - Ảnh 1.

Trò cưng Thanh Bùi J.ade tái xuất với "Lưới tình"

Không còn xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu đơn phương, day dứt, nuối tiếc quen thuộc, bài hát "Lưới tình" được xem là hành trình thoát khỏi "tình yêu vô tri" của một người nữ.

Tình yêu với cô không còn là một dòng chảy tự nhiên mà trở thành một trò chơi cảm xúc, một dạng thức tình yêu vô tri, độc hại - nơi tình cảm bị dẫn dắt bởi tâm lý bất an, hoài nghi và tưởng tượng cầm tù.

Phần hình ảnh mang màu sắc cinematic, bám sát vào nội dung bài hát. Bối cảnh MV mô tả một cô gái phải lòng chàng trai chủ tiệm bán cá, sự ngộ nhận và ngờ vực về tình yêu trong mình khiến cô không thể thoát ra khỏi tưởng tượng đầy ám ảnh bủa vây đến mức thèm được "hoá cá" để được làm nhân vật chính, nhận được sự quan tâm và tình yêu của chàng trai.

J.ade xúc động với thành công của bản thân

Lưới tình của J.ade - Ảnh 2.

Trò cưng Thanh Bùi đã có một năm thành công

Chia sẻ về thành công của mình trong năm 2025, J.ade xúc động: "Đây như là một giấc mơ , J.ade rất cảm ơn khán giả. Việc ra đường thấy người ta mở nhạc của mình, thấy giọng hát của mình vang lên, khi đi dạy được học trò cover ca khúc của mình, J.ade nghĩ đã là quá hạnh phúc với người nghệ sĩ

J.ade sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng đam mê, viết thật nhiều ca khúc với ước muốn chạm tới mọi tầng sâu cảm xúc vui buồn của mọi người. Hành trình hoạt động âm nhạc còn dài, buộc mình phải vận động và không chủ quan.

Mong là sản phẩm mới của J.ade sẽ được mọi người đón nhận. J.ade đang hoàn thiện album thứ hai để ra mắt đầu năm tới. Thầy Thanh vẫn không ngừng động viên J.ade mỗi ngày, J.ade mong rằng sắp tới hai thầy trò sẽ có thêm sản phẩm hợp tác".

Trò cưng Thanh Bùi, J.ade là ca sĩ Bích Ngọc

Lưới tình của J.ade - Ảnh 3.

J.ade là Bích Ngọc với giọng ca ấn tượng tại Vietnam Idol 2015

J.ade (Nguyễn Bích Ngọc, từng là Á quân Vietnam Idol 2015) sớm gây chú ý bởi giọng hát nội lực. Sau cuộc thi, cô chọn bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, dành nhiều năm để học viết nhạc, rèn luyện kỹ năng sáng tác và biểu diễn.

J.ade không vội vã chạy theo thị hiếu, mà dành nhiều thời gian hoàn thiện bản thân dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Thanh Bùi. 

Từ một giọng ca triển vọng của sân chơi truyền hình như Vietnam Idol, J.ade nay đang dần khẳng định vị trí của mình như một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, nghiêm túc và đầy tiềm năng trong bức tranh V-pop hiện đại.

