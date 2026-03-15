HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lương bác sĩ mới ra trường khoảng 6,25 triệu đồng/tháng

N.Dung

(NLĐO) - Năm 2026, lương bác sĩ mới tuyển dụng tại cơ sở y tế công lập được xếp từ bậc 2 thay vì bậc 1 như trước, giúp tăng mức lương khởi điểm.

Năm 2026, lương bác sĩ và chế độ tiền lương đối với nhân viên y tế có sự điều chỉnh đáng chú ý. Theo quy định mới, bác sĩ khi vừa tốt nghiệp và được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Mức lương bác sĩ mới ra trường từ năm 2026 - Ảnh 1.

Lương bác sĩ mới ra trường tại cơ sở y tế công lập tính theo bảng lương viên chức. Ảnh minh hoạ.

Theo Điều 3 Nghị quyết 261/2025/QH15, các chức danh gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng sẽ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: mức lương = mức lương cơ sở × hệ số lương. Mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Với hệ số lương bậc 2 của bác sĩ là 2,67, mức lương khởi điểm của bác sĩ mới ra trường khoảng 6,25 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định hiện hành, bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Hệ số lương của bác sĩ được quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT), trong đó: bác sĩ (hạng III): hệ số từ 2,34 – 4,98; bác sĩ chính, chuyên khoa I (hạng II): 4,40 – 6,78; bác sĩ cao cấp, chuyên khoa II (hạng I): 6,20 – 8,00.

Ngoài tiền lương, nhiều nhóm nhân viên y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế xã hoặc cơ sở y tế dự phòng cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao. Mức 100% áp dụng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực khó khăn, biên giới, hải đảo; các khu vực khác hưởng tối thiểu 70%.

Bảng lương bác sĩ dự kiến từ 1-7 khi lương cơ sở tăng 8%

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7 tới đây như dự kiến, mức lương cơ sở có thể tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng. Khi đó, bác sĩ mới ra trường với hệ số 2,67 có thể nhận mức lương khoảng 6,75 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Việc điều chỉnh bậc lương khởi điểm cùng khả năng tăng lương cơ sở được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là những người mới vào nghề trong hệ thống y tế công lập.

Lương bác sĩ được xếp bậc 2 ngay khi tuyển dụng, nâng phụ cấp nghề ít nhất 70%

(NLĐO)- Theo Nghị quyết 72-NQ/TW, bác sĩ, dược sĩ... được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Lương bác sĩ cao nhất 18,72 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Lương bác sĩ ở bậc cao nhất là hơn 18,7 triệu đồng, tăng khoảng 4,3 triệu đồng từ ngày 1-7. Mức lương thấp nhất của bác sĩ là gần 5,5 triệu đồng

Viện phí mới gánh cả lương bác sĩ?

Theo bản dự thảo viện phí mới nhất được Bộ Y tế báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ VN ngày 22-11, số người được miễn, giảm viện phí ước tính khoảng 72% dân số (62,5 triệu dân). Khoảng 28% dân số còn lại thuộc đối tượng có thu nhập trung bình trở lên phải trả viện phí để bù đắp chi phí khám, chữa bệnh (KCB).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo