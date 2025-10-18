HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lương Bằng Quang xin lỗi về bài diễn văn như điếu văn

Thùy Trang

(NLĐO)- Sau khi bị chỉ trích, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã livestream xin lỗi công chúng về bài diễn văn như điếu văn trước đó của mình.

Lương Bằng Quang bị ám ảnh bởi lời dự báo tù tội

Chia sẻ mới nhất của Lương Bằng Quang

"Rối trí, yếu sức vì quá sợ" rồi cảm giác hạnh phúc trong thống khổ khi lục được cái tin nhắn của Ngân nên tôi nghĩ Ngân để lại tin nhắn này cho mình nhưng qua cách trình bày của mình dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân" - ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang mở đầu cho đoạn livestream mới nhất của mình.

Theo Lương Bằng Quang, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Ngân có thể biết trước mình có tội và sẽ bị bắt mà soạn trước?

Lý do là vì "vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi tiên đoán. Trong đó, người ta nói ai đi tù thì đi tù thật, tháng 9 vợ chồng bị cơ quan điều tra thì bị điều tra thật. Tháng 10 Ngân phải đi xa thì đi xa thật. Chúng tôi thấy sợ khi mọi thứ được tiên đoán đều xảy ra thật".

Mũi của Ngân 98 đang bị hoại tử

Và lý do quan trọng nhất, theo suy diễn chủ quan của tôi là vì "tình trạng mũi co rút, viêm nặng bên trong của Ngân. Những bức hình cuối cùng mọi người nhìn thấy đều có thể chứng minh lời tôi nói là thật. 

Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch không đi diễn, không xuất hiện trong vòng 1 năm. Trong khoảng thời gian một năm đó, chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Vì trong 1 năm đó, chiếc mũi của Ngân cần phải tháo ra và chấp nhận biến dị xấu xí trong 1 năm. Hiện, tình trạng mũi của Ngân đang rất nguy kịch. Mũi của Ngân đang cần can thiệp y tế gấp để ngăn việc ăn thủng dần chiếc mũi" - Lương Bằng Quang chia sẻ.

Anh nói thêm "vì bám víu vào cơn xúc động nên những chia sẻ trước đây của tôi khiến mọi người hiểu lầm là bức tâm thư cuối cùng nên hiểu sai đi rất nhiều. Tôi rất xin lỗi mọi người".

Lương Bằng Quang cho rằng những chia sẻ của Ngân đơn thuần là bày tỏ sự biết ơn với những người thông cảm vợ chồng cô. Vì vậy, Lương Bằng Quang cũng mong đợi nhận được sự cầu nguyện của cư dân mạng dành cho vợ anh, Ngân 98 sớm được về nhà.

Tin liên quan

Ngân 98 có 80 sổ đỏ: không gây sốc bằng hành trình phất lên như diều

Ngân 98 có 80 sổ đỏ: không gây sốc bằng hành trình phất lên như diều

(NLĐO)- Cư dân mạng đặc biệt quan tâm giá trị mỗi cuốn sổ đỏ trong tổng số 80 cuốn sổ đỏ mà Ngân 98 sở hữu.

Tài sản của Ngân 98

(NLĐO) - "Nữ hoàng thị phi" Ngân 98 sở hữu khối tài sản khủng, khiến nhiều người ganh tị và thắc mắc.

Dòng trạng thái mới nhất đăng vào lúc nửa đêm trên trang Facebook của Ngân 98 sau khi bị bắt

(NLĐO)- Bài viết chỉ trong vòng nửa giờ đã thu hút hơn 15.000 lượt tương tác.

