Chiều 28-8, BHXH TP HCM đã thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ tháng 9-2025 trở đi.

Theo đó, đối với hình thức chi trả qua tài khoản, BHXH TP HCM sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Như vậy, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-2025 sẽ được chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3-9.

Với hình thức chi trả hình thức tiền mặt, Bưu điện TP HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng và tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hàng tháng.

BHXH cơ sở Xóm Chiếu hướng dẫn thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho người hưởng hưu, trợ cấp BHXH

BHXH TP HCM lưu ý thời gian chi trả là trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TP HCM cũng đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

BHXH TP HCM cũng sẽ tiếp tục kết hợp với bưu điện, ngân hàng triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân (CCCD) vào dữ liệu chi trả lương hưu; kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, tại kỳ chi trả tháng 8-2025, BHXH Thành phố đã thực hiện các giải pháp để tăng cường quản lý người hưởng kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản, kết quả đã đưa tỉ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản tăng thêm gần 5% so với tháng 8-2025.

Tháng 9-2025, BHXH TP chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 307.572 người (89,59%) và 35.721 người hưởng nhận bằng tiền mặt.