Lao động

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25

D.Thu

(NLĐO) - Chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân bắt đầu từ ngày 2-10, muộn nhất hoàn tất vào ngày 5-10.

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 hằng tháng. Nếu ngày 2 trùng ngày nghỉ, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25 - Ảnh 1.

Chi trả lương hưu tiền mặt cho người dân tại TP HCM. Ảnh: Internet

Với hình thức tiền mặt, các điểm chi trả thực hiện từ ngày 2 đến 10, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Từ ngày 11 đến ngày 25, tại các điểm giao dịch bưu điện của xã, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành có thể điều chỉnh thời gian phù hợp với địa phương.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố chi trả cho hơn 600.000 người, tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng. Trong đó, gần 99,5% nhận qua tài khoản. Riêng chi trả tiền mặt cho hơn 3.200 người được thực hiện sau ngày 3-10. Hiện nay, cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Theo Luật BHXH 2024, người hưởng cần lưu ý quy định mới về ủy quyền. Văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp và các chế độ khác có hiệu lực tối đa 12 tháng, phải được chứng thực theo quy định. Giấy ủy quyền theo Luật BHXH 2014 chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026. Sau 1-7-2026, người hưởng cần lập lại hoặc chứng thực mới để tránh gián đoạn.

Hàng năm, người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng phải phối hợp với BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền để xác minh thông tin, đảm bảo đủ điều kiện nhận chế độ.

Tin liên quan

Lương hưu tháng 9: Lịch chi trả mới nhất do trùng nghỉ lễ

Lương hưu tháng 9: Lịch chi trả mới nhất do trùng nghỉ lễ

(NLĐO) - Do nghỉ lễ Quốc khánh, lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3 đến 25-9 tại bưu điện và điểm giao dịch trên toàn quốc.

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho biết không phải ai suy giảm khả năng lao động cũng được nghỉ hưu sớm, chỉ một số trường hợp đủ điều kiện mới hưởng lương hưu.

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

(NLĐO) - Người tham gia BHXH tự nguyện được đề xuất hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 20% để có lương hưu khi tham gia BHXH đủ 15 năm

