Lương Thế Thành hé lộ cái kết phim "Bóng ma hạnh phúc"

Phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" sẽ khép lại vào ngày 9-5. Trước thềm tập cuối, nhà sản xuất tung trailer hé lộ nhiều tình tiết quan trọng, tiếp tục đẩy mạch phim lên cao trào kịch tính.

Hàng loạt sai lầm kéo dài

Theo đoạn giới thiệu mới, nhân vật Như Trang (do Ngân Hòa thủ vai) ngày càng bộc lộ sự cực đoan khi muốn kiểm soát hoàn toàn Hoàng Dũng. Một phân đoạn gây chú ý cho thấy Như Trang đánh ngất Dũng rồi nhốt anh trong ô tô với ý định phóng hỏa. Chi tiết này khiến nhiều khán giả cho rằng đây có thể là cái giá mà nhân vật của Lương Thế Thành phải trả sau hàng loạt sai lầm kéo dài.

Thời gian qua, vai Hoàng Dũng do Lương Thế Thành đảm nhận trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi liên tục có những hành động ngoại tình, trách móc vợ và gây mâu thuẫn gia đình. Tại một sự kiện gần đây, nam diễn viên liên tục được hỏi về số phận của nhân vật ở đoạn kết. Anh hài hước chia sẻ: "Còn 5 tập nữa thôi, ráng xem đi rồi tôi trả nghiệp".

Hình ảnh mới nhất của Lương Thế Thành trong phim "Bóng ma hạnh phúc" gây chú ý

Phân biệt giữa phim và đời thật

Hiệu ứng từ vai diễn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống đời thực của Lương Thế Thành. Nam diễn viên cho biết anh nhiều lần bị khán giả công kích trên mạng xã hội vì quá nhập tâm vào nhân vật phản diện. Trong khi đó, diễn viên Thúy Diễm cũng lên tiếng bênh vực chồng, mong khán giả phân biệt giữa phim và đời thật.

Mới đây, diễn viên Ngân Hòa cũng đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về thời điểm bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" sắp khép lại. Nữ diễn viên bày tỏ nhiều cảm xúc khi nhìn lại hành trình đồng hành cùng bộ phim.

Cô viết: "Vậy là hành trình của 'Bóng ma hạnh phúc' cũng sắp khép lại rồi. Hòa chỉ muốn nói một điều thật lòng: Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây, đã xem phim, đã thương (ghét) nhân vật, đã nhắn tin, bình luận và dõi theo tụi mình suốt thời gian qua".

Nhân vật Như Trang của Ngân Hòa gây tranh cãi vì loạt hành động cực đoan ở những tập cuối

Thời gian qua, "Bóng ma hạnh phúc" trở thành một trong những phim truyền hình gây chú ý trên các nền tảng số. Bên cạnh lượng người xem ổn định trên sóng THVL1, bộ phim còn đạt hơn 650 triệu lượt xem trên các nền tảng số của THVL, thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận từ khán giả.

Sau khi "Bóng ma hạnh phúc" khép lại, phim "Nợ đời vay trả" do đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện sẽ lên sóng, tiếp nối khung giờ vàng của THVL.



