HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lương Thế Thành hé lộ cái kết phim "Bóng ma hạnh phúc"

Kim Ngân

(NLĐO) - Lương Thế Thành cho biết nhân vật Hoàng Dũng sẽ có cái kết "trả nghiệp" ở những tập cuối sau chuỗi hành động gây tranh cãi.

Phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" sẽ khép lại vào ngày 9-5. Trước thềm tập cuối, nhà sản xuất tung trailer hé lộ nhiều tình tiết quan trọng, tiếp tục đẩy mạch phim lên cao trào kịch tính.

Hàng loạt sai lầm kéo dài

Theo đoạn giới thiệu mới, nhân vật Như Trang (do Ngân Hòa thủ vai) ngày càng bộc lộ sự cực đoan khi muốn kiểm soát hoàn toàn Hoàng Dũng. Một phân đoạn gây chú ý cho thấy Như Trang đánh ngất Dũng rồi nhốt anh trong ô tô với ý định phóng hỏa. Chi tiết này khiến nhiều khán giả cho rằng đây có thể là cái giá mà nhân vật của Lương Thế Thành phải trả sau hàng loạt sai lầm kéo dài.

Thời gian qua, vai Hoàng Dũng do Lương Thế Thành đảm nhận trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi liên tục có những hành động ngoại tình, trách móc vợ và gây mâu thuẫn gia đình. Tại một sự kiện gần đây, nam diễn viên liên tục được hỏi về số phận của nhân vật ở đoạn kết. Anh hài hước chia sẻ: "Còn 5 tập nữa thôi, ráng xem đi rồi tôi trả nghiệp".

Lương Thế Thành hé lộ cái kết phim "Bóng ma hạnh phúc" - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của Lương Thế Thành trong phim "Bóng ma hạnh phúc" gây chú ý

Phân biệt giữa phim và đời thật

Hiệu ứng từ vai diễn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống đời thực của Lương Thế Thành. Nam diễn viên cho biết anh nhiều lần bị khán giả công kích trên mạng xã hội vì quá nhập tâm vào nhân vật phản diện. Trong khi đó, diễn viên Thúy Diễm cũng lên tiếng bênh vực chồng, mong khán giả phân biệt giữa phim và đời thật.

Mới đây, diễn viên Ngân Hòa cũng đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về thời điểm bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" sắp khép lại. Nữ diễn viên bày tỏ nhiều cảm xúc khi nhìn lại hành trình đồng hành cùng bộ phim.

Cô viết: "Vậy là hành trình của 'Bóng ma hạnh phúc' cũng sắp khép lại rồi. Hòa chỉ muốn nói một điều thật lòng: Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây, đã xem phim, đã thương (ghét) nhân vật, đã nhắn tin, bình luận và dõi theo tụi mình suốt thời gian qua".

Lương Thế Thành hé lộ cái kết phim "Bóng ma hạnh phúc" - Ảnh 2.

Nhân vật Như Trang của Ngân Hòa gây tranh cãi vì loạt hành động cực đoan ở những tập cuối

Thời gian qua, "Bóng ma hạnh phúc" trở thành một trong những phim truyền hình gây chú ý trên các nền tảng số. Bên cạnh lượng người xem ổn định trên sóng THVL1, bộ phim còn đạt hơn 650 triệu lượt xem trên các nền tảng số của THVL, thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận từ khán giả.

Sau khi "Bóng ma hạnh phúc" khép lại, phim "Nợ đời vay trả" do đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện sẽ lên sóng, tiếp nối khung giờ vàng của THVL.


Tin liên quan

Vì sao "Bóng ma hạnh phúc" liên tục viral trên mạng xã hội?

Vì sao "Bóng ma hạnh phúc" liên tục viral trên mạng xã hội?

(NLĐO) - Không chỉ gây tranh cãi vì kịch bản drama dồn dập, "Bóng ma hạnh phúc" còn liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội bởi loạt chi tiết "lạ".

Lê Nguyên Bảo và cách diễn "ít mà đủ" trong "Bóng ma hạnh phúc"

(NLĐO) - Không cần cao trào, Lê Nguyên Bảo vẫn tạo dấu ấn với vai diễn trong "Bóng ma hạnh phúc".

Lương Thế Thành - Thúy Diễm kỷ niệm 10 năm ngày cưới

(NLĐO) - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa đánh dấu cột mốc 10 năm hôn nhân bằng những chia sẻ giản dị nhưng đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Lương Thế Thành Ngân Hòa Bóng ma hạnh phúc phim THVL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo