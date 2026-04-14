Lương Thế Thành - Thúy Diễm kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Ngày 14-4, Lương Thế Thành đăng tải dòng trạng thái kỷ niệm chặng đường từ năm 2016 đến nay. Nam diễn viên nhắc lại hành trình cả hai đi cùng nhau qua nhiều giai đoạn, từ lúc mới cưới đến khi trở thành bố mẹ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bà xã vì luôn đồng hành, vun vén tổ ấm.

"Tròn 10 năm kết hôn. Thời gian không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân. Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em", Lương Thế Thành thổ lộ.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân bền chặt, ít ồn ào nhưng đầy ấm áp của cặp đôi.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm bén duyên khi đóng chung phim truyền hình. Từ những lần hợp tác trên màn ảnh, cả hai nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân vào năm 2016.

Sau khi kết hôn, họ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thỉnh thoảng tái hợp trong một số dự án phim. Việc từng là bạn diễn giúp cả hai có sự thấu hiểu trong công việc, hỗ trợ nhau tốt hơn khi theo đuổi nghề.