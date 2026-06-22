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Thể thao

Nhật Bản khẳng định vị thế số 1 châu Á

Đào Tùng

Chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ giúp Nhật Bản mở toang cánh cửa đi tiếp mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cơ hội tiến xa của bóng đá châu Á ở Bắc Mỹ.

Thể hiện khả năng tổ chức

Sau 2 lượt trận, Nhật Bản giành 4 điểm, ghi 6 bàn và chỉ mới để thủng lưới 2 lần. Nếu nhìn vào bảng điểm, thành tích ấy chưa hẳn quá nổi bật khi đội đầu bảng Hà Lan cũng có cùng các chỉ số. Tuy nhiên, cách đội bóng của HLV Hajime Moriyasu thể hiện mình ở những cuộc chạm trán mới là điều đáng chú ý.

Trong trận ra quân gặp Hà Lan, Nhật Bản cho thấy bản lĩnh đáng nể khi hòa 2-2 trước đối thủ được đánh giá là một ứng viên vô địch. Các cầu thủ Nhật Bản thể hiện khả năng tổ chức, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu không hề thua kém đội bóng châu Âu sở hữu bề dày truyền thống với 3 lần vào đến chung kết World Cup.

Đến cuộc đối đầu Tunisia, Nhật Bản lại trình diễn một bộ mặt khác. Họ không chỉ kiểm soát thế trận mà còn thể hiện hiệu quả tấn công rất cao. Bốn bàn thắng nhờ công Daichi Kamada, Junya Ito và cú đúp từ Ayase Ueda cho thấy sức mạnh của đội bóng không hề phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.

Nhật Bản khẳng định vị thế số 1 châu Á - Ảnh 1.

Nhật Bản từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. (Ảnh: FIFA)

Bóng đá Nhật Bản tiến thêm một bước 

Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Nhật Bản hiện nay và các thế hệ trước. Nếu trước đây họ thường dựa nhiều vào một vài ngôi sao nổi bật như Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Takumi Minamino thì đội hình hiện tại sở hữu chiều sâu đáng kể ở mọi tuyến. Những cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Takehiro Tomyasu, Daichi Kamada hay Ayase Ueda giúp Nhật Bản duy trì được cường độ chơi bóng cao trong suốt 90 phút.

Một yếu tố khác khiến giới chuyên môn đánh giá cao Nhật Bản là khả năng thích nghi. Trước Hà Lan, họ chấp nhận chơi với đội hình thấp và tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái. Trước Tunisia, đội bóng áo xanh lại chủ động kiểm soát bóng, áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục.

Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để xếp Nhật Bản vào nhóm đội có thể tiến xa nhất có thể trên vùng đất Bắc Mỹ. Họ vẫn cần chứng minh khả năng duy trì phong độ khi bước vào vòng loại trực tiếp, nơi áp lực và chất lượng đối thủ sẽ tăng lên đáng kể. Kinh nghiệm từ World Cup 2022 vẫn còn nguyên giá trị, khi Nhật Bản từng đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở vòng bảng nhưng rồi dừng bước trước Croatia ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, World Cup 2026 có thể là thời điểm thích hợp để bóng đá Nhật Bản tiến thêm một bước nữa. Đội hình hiện tại đang ở độ chín về chuyên môn, sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu thường xuyên tại châu Âu và được dẫn dắt bởi một HLV đã gắn bó lâu năm với đội tuyển.

Sau 2 lượt trận, Hà Lan vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng F. Với sơ đồ chia nhánh đấu, thầy trò HLV Moriyasu có thể đối đầu với Brazil ở vòng 1/16 nếu họ xếp nhì bảng này. Trước mắt, để bảo đảm suất vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, Nhật Bản phải tránh thất bại trước Thụy Điển ở lượt cuối vòng bảng lúc 6 giờ ngày 26-6.

Nhật Bản khẳng định vị thế số 1 châu Á - Ảnh 2.

 

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