Hành trình kiên trì của siêu dự bị Deniz Undav

Pha lập công phút bù giờ

Ở lượt trận rạng sáng 21-6 tại bảng E, "cỗ xe tăng" Đức gặp nhiều khó khăn khi để Bờ Biển Ngà vươn lên dẫn bàn từ phút 30. Trong bối cảnh hàng công tuyển Đức bế tắc suốt hơn 1 giờ thi đấu, HLV Julian Nagelsmann quyết định thay Jamal Musiala bằng Deniz Undav. Chỉ sau 8 phút có mặt trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart giúp "Die Mann-schaft" gỡ hòa trước khi kết liễu đối thủ Tây Phi bằng pha lập công phút bù giờ.

Undav hiện đã có 3 bàn thắng tại World Cup 2026, ngang bằng với 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" là Lionel Messi (Argentina) và Jonathan David (Canada). Ngoài ra, 2 đường kiến tạo ở trận ra quân gặp Curacao cũng giúp chân sút 29 tuổi trở thành cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất từ băng ghế dự bị kể từ năm 1966.

So với các đồng đội ở tuyển Đức, sự nghiệp quốc tế của Undav khởi đầu trễ và chật vật hơn nhiều. Bị Werder Bremen từ chối năm 14 tuổi do hình thể nhỏ bé, Undav phải chơi bóng với tư cách cầu thủ bán chuyên nghiệp cho Havelse ở Giải hạng Tư Đức và mức lương 120 bảng/tuần thời điểm đó không đủ giúp anh trang trải cuộc sống.

Deniz Undav giúp tuyển Đức nắm chắc vé vào vòng knock-out World Cup sau 12 năm. (Ảnh: FIFA)

Thay đổi suy nghĩ sau màn trình diễn của Undav

Tiền đạo này buộc phải làm công nhân toàn thời gian trong một nhà máy nhằm kiếm thêm thu nhập. Anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để làm việc, đến sân tập vào chiều muộn và trở về nhà khi đèn đường đã bật sáng vào ban đêm. Chính những năm tháng vất vả ấy đã rèn cho Undav sự bền bỉ và niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp.

Năm 2020, Undav chuyển đến Union Saint-Gilloise và thành tích 45 bàn thắng cùng 18 pha kiến tạo sau 70 lần ra sân cho CLB nước Bỉ giúp Undav lọt vào tầm ngắm của Brighton tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, chân sút này chỉ thật sự thăng hoa khi trở về quê nhà khoác áo Stuttgart. Mùa giải vừa qua, anh về nhì cuộc đua "Vua phá lưới" Bundesliga, chỉ xếp sau Harry Kane của Bayern Munich.

Ra mắt tuyển Đức từ năm 2024, Undav thường xuyên phải ngồi dự bị cho Kai Havertz. Vài tháng trước, anh còn vướng vào cuộc tranh cãi công khai với HLV Nagelsmann khi bày tỏ mong muốn được ra sân ngay từ đầu.

Tuy vậy, thuyền trưởng "Die Mannschaft" dường như đã thay đổi suy nghĩ sau màn trình diễn của Undav. "Tôi hoàn toàn có thể xếp Undav vào đội hình xuất phát. Cậu ấy đã đạt trạng thái tốt nhất tại World Cup" - Nagelsmann chia sẻ sau chiến thắng của Đức trước Bờ Biển Ngà.

9 bàn thắng sau 11 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia (chưa kể 4 đường chuyền kiến tạo thành bàn) không phải là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có quyền nghĩ tới. Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ đang giúp Undav thăng hoa rực rỡ trong màu áo tuyển Đức tại đấu trường thế giới.