HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lưu Hiểu Khánh tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi, gây sốt sau khi "úp mở" rằng bà sẽ lần nữa hóa thân Võ Tắc Thiên trên màn ảnh.

Lưu Hiểu Khánh đăng tải trên trang mạng xã hội weibo ảnh chuyên gia hóa trang Mao Qua Bình đang trang điểm gương mặt của bà.

"Hội ngộ sau 32 năm, chắc chắn sẽ gây chấn động" – minh tinh chú thích ảnh. Trong bức ảnh còn lại, bà chụp kịch bản có tựa đề "Huyền thoại Võ Tắc Thiên".

Lưu Hiểu Khánh tái diễn Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 1.

Mao Qua Bình hóa trang cho Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh tái diễn Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 2.

Minh tinh lại lần nữa trở thành Võ Tắc Thiên

Công chúng xôn xao bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều quanh việc Lưu Hiểu Khánh sắp tái xuất với vai Võ Tắc Thiên. Một số cho rằng tin tức chưa xác thực, bà đã có tuổi, khó có thể lột tả được thần thái của Võ Tắc Thiên. Một số lại nhận định Lưu Hiểu Khánh chưa bao giờ theo một khuôn khổ nào, bà có thể vào vai cô gái 16 tuổi trong lúc đã hơn 60 tuổi thì lần tái diễn này chẳng là gì.

Truyền thông Hoa ngữ dẫn nguồn tin trong ngành cho biết Lưu Hiểu Khánh sắp đóng vai Võ Tắc Thiên trong phim ngắn tạm gọi tên là "Huyền thoại Võ Tắc Thiên". Mao Qua Bình là chuyên gia trang điểm nổi tiếng, từng giúp Lưu Hiểu Khánh "cưa sừng làm nghé" trên màn ảnh.

Những năm 1990, chuyên gia trang điểm này cũng góp phần giúp Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Mị Nương từ lúc thiếu nữ đến khi nhân vật 80 tuổi với nhiều biến hóa tài tình trên khuôn mặt.

Lưu Hiểu Khánh từng hóa thân Võ Tắc Thiên nhiều lần, hiện chưa có thông tin bà có vào vai nhân vật này lúc thiếu nữ trong lần tái diễn này không.

Dù đã có tuổi, minh tinh này vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Bà tham gia nhiều phim, sẵn sàng thử thách bản thân, đóng cùng những bạn diễn trẻ tuổi hơn. Không quan tâm vai lớn nhỏ, chính diện hay phản diện, già hay trẻ, bà chỉ quan trọng nhất tiêu chí nhân vật tính cách mới lạ, lôi cuốn.

Lưu Hiểu Khánh tái diễn Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 3.

Tuổi tác chưa từng làm khó Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh tái diễn Võ Tắc Thiên ở tuổi 76 - Ảnh 4.

Tin liên quan

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, chính thức được minh oan trong vụ bị cáo buộc tội trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh bác bỏ cáo buộc trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, khẳng định những cáo buộc bà trốn thuế là sai sự thật, mang tính ác ý.

Rộ tin Lưu Hiểu Khánh ly hôn ở tuổi 73

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 73 tuổi, được cho là đã ly hôn cùng người chồng thứ tư là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc và hiện đang hẹn hò nhiều người khác. Tuy nhiên, Lưu Hiểu Khánh chưa chính thức lên tiếng về việc này.

gây sốt Lưu Hiểu Khánh Võ Tắc Thiên tái diễn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo