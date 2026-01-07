Lưu Hiểu Khánh tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Lưu Hiểu Khánh đăng tải trên trang mạng xã hội weibo ảnh chuyên gia hóa trang Mao Qua Bình đang trang điểm gương mặt của bà.

"Hội ngộ sau 32 năm, chắc chắn sẽ gây chấn động" – minh tinh chú thích ảnh. Trong bức ảnh còn lại, bà chụp kịch bản có tựa đề "Huyền thoại Võ Tắc Thiên".

Mao Qua Bình hóa trang cho Lưu Hiểu Khánh

Minh tinh lại lần nữa trở thành Võ Tắc Thiên

Công chúng xôn xao bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều quanh việc Lưu Hiểu Khánh sắp tái xuất với vai Võ Tắc Thiên. Một số cho rằng tin tức chưa xác thực, bà đã có tuổi, khó có thể lột tả được thần thái của Võ Tắc Thiên. Một số lại nhận định Lưu Hiểu Khánh chưa bao giờ theo một khuôn khổ nào, bà có thể vào vai cô gái 16 tuổi trong lúc đã hơn 60 tuổi thì lần tái diễn này chẳng là gì.

Truyền thông Hoa ngữ dẫn nguồn tin trong ngành cho biết Lưu Hiểu Khánh sắp đóng vai Võ Tắc Thiên trong phim ngắn tạm gọi tên là "Huyền thoại Võ Tắc Thiên". Mao Qua Bình là chuyên gia trang điểm nổi tiếng, từng giúp Lưu Hiểu Khánh "cưa sừng làm nghé" trên màn ảnh.

Những năm 1990, chuyên gia trang điểm này cũng góp phần giúp Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Mị Nương từ lúc thiếu nữ đến khi nhân vật 80 tuổi với nhiều biến hóa tài tình trên khuôn mặt.

Lưu Hiểu Khánh từng hóa thân Võ Tắc Thiên nhiều lần, hiện chưa có thông tin bà có vào vai nhân vật này lúc thiếu nữ trong lần tái diễn này không.

Dù đã có tuổi, minh tinh này vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Bà tham gia nhiều phim, sẵn sàng thử thách bản thân, đóng cùng những bạn diễn trẻ tuổi hơn. Không quan tâm vai lớn nhỏ, chính diện hay phản diện, già hay trẻ, bà chỉ quan trọng nhất tiêu chí nhân vật tính cách mới lạ, lôi cuốn.