Lưu ý khi lưu thông qua đèo Prenn trong 3 ngày tới

Ngày 5-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc tạm thời lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 5-12 đến 7-12.



Đèo Prenn lưu thông trở lại từ 9 giờ sáng 5-12 nhưng người dân cần lưu ý việc lưu thông theo khung giờ.

Căn cứ tình hình sửa chữa, khắc phục sạt lở từ hôm qua đến nay, Sở Xây dựng cho phép người và phương tiện giao thông (trừ xe tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đường đèo trong 3 ngày tới theo khung giờ.

Trong đó, ngày 5-12, các phương tiện được lưu thông từ 9 giờ đến 22 giờ. Ngày 6 và 7-12 được lưu thông từ 5 giờ đến 22 giờ.

Ngoài khung giờ nêu trên, người và phương tiện chủ động lưu thông theo lộ trình qua các đèo Mimosa, đèo Tà Nung hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm (trừ xe tải).

Việc phân luồng, lưu thông theo các khung giờ này để phục vụ công tác khắc phục sạt lở mái taluy và chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông trên đèo Prenn.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Prenn vào 4-12.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện, khi lưu thông qua đèo Prenn trong cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra; chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng.