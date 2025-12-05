Lưu ý khi lưu thông qua đèo Prenn trong 3 ngày tới

Ngày 5-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc tạm thời lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 5-12 đến 7-12.
Căn cứ tình hình sửa chữa, khắc phục sạt lở từ hôm qua đến nay, Sở Xây dựng cho phép người và phương tiện giao thông (trừ xe tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đường đèo trong 3 ngày tới theo khung giờ.
Trong đó, ngày 5-12, các phương tiện được lưu thông từ 9 giờ đến 22 giờ. Ngày 6 và 7-12 được lưu thông từ 5 giờ đến 22 giờ.
Ngoài khung giờ nêu trên, người và phương tiện chủ động lưu thông theo lộ trình qua các đèo Mimosa, đèo Tà Nung hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm (trừ xe tải).
Việc phân luồng, lưu thông theo các khung giờ này để phục vụ công tác khắc phục sạt lở mái taluy và chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông trên đèo Prenn.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện, khi lưu thông qua đèo Prenn trong cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra; chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng.
Trước đó trưa 4-12, taluy dương đèo Prenn, đoạn qua Km224+600 - Km224+700 bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá và thông rừng ngã đổ chắn hết mặt đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục. Tuy nhiên trên mái taluy dương xuất hiện các vết nứt, làm mất ổn định mái taluy dẫn đến một số cây thông phía trên có nguy cơ ngã đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
