Sau đèo Mimosa, đến lượt đèo Prenn tạm đóng vì sạt lở

Trưa 4-12, đèo Prenn, đoạn gần cầu Đatanla (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây thông lớn trên taluy dương của đèo sạt xuống, lấp hết mặt đường.

CLIP: Hiện trường sạt lở taluy dương đèo Prenn.

Do vậy, tuyến đèo này đang phải tạm đóng, dừng lưu thông trên cả hai hướng từ đoạn ngã ba hồ Tuyền Lâm đến đoạn giao với tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn.



Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, lập rào chắn, tạm ngưng lưu thông hai chiều, đồng thời phân luồng xe cộ lên xuống Đà Lạt qua đèo Tà Nung (Tỉnh lộ 725) và đèo Sacom Tuyền Lâm.

Hiện trường sạt lở trên đèo Prenn, đoạn qua Km 224+650

Trước đó ngày 17-11, đèo Prenn cũng bị sạt lở lớn nên phải đóng đèo. Cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục và cho lưu thông lại từ ngày 25-11.

Cũng trong sáng 4-12, lực lượng chức năng tạm dừng lưu thông qua đèo Mimosa vì sạt lở tại vị trí đường tránh tạm. Dự kiến trong chiều nay, đèo Mimosa thông tuyến trở lại.

Hình ảnh tại hiện trường sạt lở đèo Prenn

Hiện nay, trước khi đèo Mimosa và đèo Prenn cho phép lưu thông, người dân và phương tiện có thể di chuyển theo đèo Sacom hoặc đèo Tà Nung để ra/vào Đà Lạt.

Đất đá, cây thông ngã đổ chắn hết mặt đường đèo Prenn

Nhiều cây thông rừng lớn ngã đổ.

Nhiều tảng đá lớn, thông rừng vẫn còn nằm chênh vênh ở khu vực sạt lở.

Đèo Prenn đang tạm đóng, chưa xác định thời gian lưu thông trở lại.

Xe cơ giới được điều động đến hiện trường xử lý sạt lở.