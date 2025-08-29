Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

Ngày 29-8, UBND phường Vũng Tàu, TP HCM, cho biết vừa ban hành phương án tổ chức giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2-9, tập trung xử lý các điểm nóng thường xuyên ùn tắc trong dịp lễ, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân, du khách. Theo kế hoạch, phương án được triển khai từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, thời điểm Vũng Tàu dự kiến đón lượng khách du lịch tăng đột biến.

Tại các trục đường trung tâm, nhiều biện pháp điều tiết được áp dụng. Cụ thể, ô tô khách từ 45 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào đường Hoàng Hoa Thám (hướng từ Võ Thị Sáu vào) để tránh gây ùn ứ. Các phương tiện này được điều hướng về bãi đậu Festival.

Các dịp Lễ, Tết, Vũng Tàu thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, đặc biệt các tuyến đường Hạ Long, Thùy Vân

Đường Phan Chu Trinh, Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú và các tuyến dẫn lên Hải Đăng cũng được bổ sung biển báo cấm rẽ, cấm quay đầu, cấm dừng đỗ nhằm hạn chế xung đột giao thông. Riêng trục đường Thùy Vân, trục ven biển tập trung đông du khách sẽ được đặt 12 biển báo cấm rẽ trái, quay đầu xe tại nhiều nút giao.

UBND phường Vũng Tàu bố trí tổng cộng 54 nhân sự gồm: Công an phường, lực lượng quân sự và an ninh cơ sở, phối hợp cùng lực lượng CSGT TP HCM để điều tiết tại các vị trí trọng điểm. Lực lượng trực sẽ tập trung cao điểm từ 18 giờ đến 21 giờ, khung giờ du khách đổ ra biển, nhà hàng, khu vui chơi.

Để giảm áp lực, thành phố duy trì 21 bãi đậu xe hiện hữu và mở thêm 4 bãi tạm trên vỉa hè đường Thùy Vân, phục vụ nhu cầu gửi xe máy. UBND phường giao Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức trông giữ, nguồn thu được nộp ngân sách sau khi trừ chi phí. Các bãi xe tạm phục vụ sự kiện cũng được bố trí tại khu đất chợ du lịch cũ và khu vực quanh đền thờ liệt sĩ.

Dịp 2-9 năm nay, phường Vũng Tàu có nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc Khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2025).