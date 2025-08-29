Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Dự báo lượng khách đến Vũng Tàu trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sẽ đông, phường đã lên phương án tổ chức giao thông, bố trí 25 bãi đậu xe

Ngày 29-8, UBND phường Vũng Tàu, TP HCM, cho biết vừa ban hành phương án tổ chức giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2-9, tập trung xử lý các điểm nóng thường xuyên ùn tắc trong dịp lễ, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân, du khách. Theo kế hoạch, phương án được triển khai từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, thời điểm Vũng Tàu dự kiến đón lượng khách du lịch tăng đột biến.

Tại các trục đường trung tâm, nhiều biện pháp điều tiết được áp dụng. Cụ thể, ô tô khách từ 45 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào đường Hoàng Hoa Thám (hướng từ Võ Thị Sáu vào) để tránh gây ùn ứ. Các phương tiện này được điều hướng về bãi đậu Festival.

Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9- Ảnh 1.

Các dịp Lễ, Tết, Vũng Tàu thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, đặc biệt các tuyến đường Hạ Long, Thùy Vân

Đường Phan Chu Trinh, Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú và các tuyến dẫn lên Hải Đăng cũng được bổ sung biển báo cấm rẽ, cấm quay đầu, cấm dừng đỗ nhằm hạn chế xung đột giao thông. Riêng trục đường Thùy Vân, trục ven biển tập trung đông du khách sẽ được đặt 12 biển báo cấm rẽ trái, quay đầu xe tại nhiều nút giao.

UBND phường Vũng Tàu bố trí tổng cộng 54 nhân sự gồm: Công an phường, lực lượng quân sự và an ninh cơ sở, phối hợp cùng lực lượng CSGT TP HCM để điều tiết tại các vị trí trọng điểm. Lực lượng trực sẽ tập trung cao điểm từ 18 giờ đến 21 giờ, khung giờ du khách đổ ra biển, nhà hàng, khu vui chơi.

Để giảm áp lực, thành phố duy trì 21 bãi đậu xe hiện hữu và mở thêm 4 bãi tạm trên vỉa hè đường Thùy Vân, phục vụ nhu cầu gửi xe máy. UBND phường giao Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức trông giữ, nguồn thu được nộp ngân sách sau khi trừ chi phí. Các bãi xe tạm phục vụ sự kiện cũng được bố trí tại khu đất chợ du lịch cũ và khu vực quanh đền thờ liệt sĩ.

Dịp 2-9 năm nay, phường Vũng Tàu có nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc Khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2025).

Tin liên quan

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đặt 2 Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Bà Rịa và Vũng Tàu, từ nay người dân chỉ cần gọi 115 sẽ được điều phối xe cấp cứu.

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu đặt ra mục tiêu phát triển Vũng Tàu thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh

Chủ tịch UBND TP HCM tặng bằng khen cho "người hùng" cứu bé gái bị đuối nước ở Vũng Tàu

(NLĐO)- Anh Cao Thành Đạt, người hùng cứu bé gái khỏi cửa tử khi chìm dưới hồ bơi villa tại Vũng Tàu, được Chủ tịch UBND TP HCM khen ngợi và tặng bằng khen

lễ quốc khánh Vũng Tàu giao thông phân luồng giao thông dịp lễ du khách Bãi Sau Thuỳ Vân khách du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo