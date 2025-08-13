HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu đặt ra mục tiêu phát triển Vũng Tàu thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh

Ngày 13-8, Đảng bộ phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm: ông Trần Văn Cư, Tư lệnh Phó Bộ Tư lệnh TP HCM; ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM- Ảnh 1.

Phường Vũng Tàu nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường, phường Vũng Tàu có diện tích 16,85 km², dân số hơn 115.000 người. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền đã phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn với doanh thu hơn 118.000 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Hạ tầng đô thị được chỉnh trang, nổi bật là dự án nâng cấp trục đường Thùy Vân – Bãi Sau tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết, triển khai sâu rộng mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng viên 4 tốt"; phong trào "Dân vận khéo" đạt 723 mô hình. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM- Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại phường Vũng Tàu

Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, chính quyền vì dân phục vụ; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế. Cơ cấu kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%; thu nhập bình quân và tỉ lệ hài lòng của người dân đều tăng cao; đến năm 2030, 100% khu phố đạt chuẩn văn hóa, hộ nghèo bằng 0.

Phường Vũng Tàu đề ra 5 quan điểm phát triển, trong đó đặt người dân vào vị trí trung tâm, bảo đảm chất lượng cuộc sống, môi trường sống cho người dân. Đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh: Phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp; phát huy vai trò mỗi người dân là "đại sứ du lịch" và "chiến sĩ bảo vệ môi trường".

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM- Ảnh 3.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đề nghị phường Vũng Tàu cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Ngay sau đại hội, phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Bản được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư phường Vũng Tàu, TP HCM- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu

Tin liên quan

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1: Đồng Nai lập hồ sơ điều chỉnh

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1: Đồng Nai lập hồ sơ điều chỉnh

(NLĐO)-Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác vào tháng 12-2025

(NLĐO)- Việc thi công nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình ĐT991 không ảnh hưởng tới việc khai thác toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 12-2025

Tìm hướng phát triển du lịch ban đêm cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO) - Du lịch ban đêm cần được phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp, gắn với bản sắc văn hóa và lợi thế địa phương nhằm khai thác hiệu quả kinh tế

