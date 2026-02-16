HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lưu ý quan trọng việc phân luồng giao thông bắn pháo hoa giao thừa tại Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai đã lên phương án cụ thể về phân luồng giao thông và địa điểm giữ xe trong đêm bắn pháo hoa giao thừa tại cầu Hoá An.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm bắn pháo hoa tầm cao đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại điểm cầu Hoá An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Trấn Biên đã lên phương án phân luồng giao thông và bố trí các điểm giữ xe phục vụ người dân du xuân, đón Tết.

Lưu ý quan trọng việc phân luồng giao thông bắn pháo hoa giao thừa tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Điểm bắn pháo hoa cầu Hoá An Tết Dương lịch vừa qua

Cụ thể, từ 6 giờ hôm nay (16-2), cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên làn ô tô của nhánh cầu Hóa An. Từ 18 giờ cùng ngày, hạn chế phương tiện di chuyển vào đường Huỳnh Văn Nghệ từ vòng xoay Cách mạng tháng Tám đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đồng thời cấm tất cả phương tiện di chuyển vào tuyến đường ven sông Đồng Nai.

Đến 21 giờ, cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trị từ vòng xoay Cách mạng tháng Tám đến đường Hoàng Minh Châu.

Đặc biệt, từ 23 giờ ngày 16-2, cấm tất cả mọi người và phương tiện di chuyển lên cầu nhằm đảm bảo an toàn trong thời điểm diễn ra bắn pháo hoa.

Song song với phương án phân luồng, phường Trấn Biên bố trí nhiều điểm giữ xe để tạo thuận lợi cho người dân tham gia chương trình. Các điểm giữ xe gồm: Khu vực đường ven sông; Công ty Đỉnh Vàng, Nhà máy in Đồng Nai cũ, Sân banh Biên Hòa, Trường THCS Hùng Vương, Trường Tiểu học Quang Vinh.

Địa điểm sân khấu chương trình cũng được Ban tổ chức thông tin cụ thể để người dân thuận tiện di chuyển đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa giao thừa.

Lưu ý quan trọng việc phân luồng giao thông bắn pháo hoa giao thừa tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Phương án phân luồng giao thông và địa điểm giữ xe trong đêm bắn pháo hoa giao thừa

9 điểm bắn pháo hoa còn lại do UBND các phường, xã tổ chức: gồm sân vận động phường Long Khánh; khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); khuôn viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (xã Tân Phú); sân bóng đá xã Đại Phước; khu vực hồ Suối Cam (phường Bình Phước)

Khu đất thương mại thuộc khu phố Phú Long (phường An Lộc); Trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành); quảng trường Adamas, khu đô thị Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).


