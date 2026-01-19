HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Danh sách 10 điểm bắn pháo hoa ở Đồng Nai trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đồng Nai tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa ở phường Trấn Biên, Long Khánh, Long Thành, Bình Phước…

Ngày 19-1, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ.

Danh sách 10 điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đồng Nai tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa

Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân như gặp mặt lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ Xuân Bính Ngọ 2026; viếng và dâng hương tại các di tích lịch sử, đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; vận động, tổ chức những hoạt động chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, học sinh nghèo, khó khăn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã miền núi, biên giới.

Song song đó, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí đường hoa, chỉnh trang đô thị được tổ chức tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu du xuân, đón Tết cổ truyền của nhân dân.

Đặc biệt trong đêm giao thừa là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 0 giờ, ngày 16-2 (29 Tết) tại hai điểm cầu khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên) và khu vực hồ Suối Cam (phường Bình Phước).

Chương trình bắn pháo hoa sẽ được Đồng Nai thực hiện tại 10 địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh gồm cầu Hóa An (phường Trấn Biên); sân vận động phường Long Khánh; khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Phú; sân bóng đá xã Đại Phước; hồ Suối Cam (phường Bình Phước); khu đất Thương mại, khu phố Phú Long (phường An Lộc), trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; khu dân cư Đô thị và Thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành) và quảng trường Adamas - Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).

Với điểm bắn tổ chức tại khu vực cầu Hóa An, phường Trấn Biên do UBND tỉnh Đồng Nai vận động kinh phí xã hội hóa thực hiện, bắn pháo hoa tầm cao. Với các điểm bắn của các xã, phường do UBND các xã, phường thực hiện vận động kinh phí xã hội hóa, bắn pháo hoa tầm thấp.


Tin liên quan

TPHCM bắn pháo hoa, countdown chào đón năm mới 2026

TPHCM bắn pháo hoa, countdown chào đón năm mới 2026

(NLĐO) - Trong đêm 31-12, tại TPHCM diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật cùng màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 địa điểm

(NLĐO) - Chào đón năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp

Danh sách 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp

tỉnh đồng nai bắn pháo hoa Tết cổ truyền Tết Nguyên đán hoạt động văn hóa
