Ly cà phê, tách trà chạm đến ký ức

Có những ký ức không nằm trong những điều lớn lao, mà bắt đầu từ ly cà phê thơm lừng buổi sáng hay tách trà ấm nóng vào chiều muộn. Từ những điều giản dị ấy, hàng trăm câu chuyện đã được viết ra - mộc mạc nhưng đủ sức chạm vào những tầng sâu cảm xúc.

Những câu chuyện bước ra từ đời sống

Cũng từ mạch nguồn cảm xúc đó, Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026. Lễ trao giải cuộc thi đã được tiến hành vào tối 5-4, trong khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP HCM).

Hơn cả lễ trao giải, đó là nơi những ký ức được gọi tên, những cảm xúc được sẻ chia. Trong dòng chảy ấy, mỗi tác giả mang đến một lát cắt riêng của đời sống nhưng lại gặp nhau ở điểm chung: Tất cả đều bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị.

Có người viết về tuổi thơ bên ấm trà của ba má, nơi làn khói mỏng buổi sớm hòa quyện với tiếng gọi nhau trong căn nhà nhỏ. Có người nhớ về những buổi chiều muộn, khi cả gia đình quây quần bên chén trà, câu chuyện cứ thế nối dài, chậm rãi mà ấm áp.

Các tác giả đoạt giải cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lại có người tìm thấy mình trong quán cà phê quen, nơi một góc bàn nhỏ cũng đủ để giữ lại những suy tư, những giấc mơ còn dang dở. Cũng có những câu chuyện bắt đầu từ bếp củi buôn làng, nơi từng hạt cà phê rang lên mang theo cả nắng gió Tây Nguyên...

Những câu chuyện không cầu kỳ, không trau chuốt nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến người đọc dễ dàng nhìn thấy mình trong đó - một ký ức từng đi qua, một thói quen tưởng như rất nhỏ nhưng lại neo giữ cả một quãng đời...

Tác giả Nguyễn Thị Hậu (TP HCM) mang đến một dòng ký ức sâu sắc về tình thân. Tình yêu với trà của chị không chỉ là hương vị mà còn là ký ức, là sự gắn kết. Cà phê đến sau nhưng cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của tác giả.

Chị Hậu biết đến cuộc thi qua Báo Người Lao Động - tờ báo mà chị đọc mỗi ngày, rồi tham gia như một cách bày tỏ tình cảm với trà và cà phê - những "cầu nối" gắn kết gia đình, bạn bè và các mối quan hệ.

Chị Hậu nhớ lại: "Tình yêu trà của tôi bắt đầu từ ký ức về ba má, từ ấm trà nóng mỗi sớm, từ những lần má gửi trà ra chiến trường cho ba... Hương trà vì thế luôn gợi nhắc về gia đình, về những năm tháng đã qua. Còn cà phê thì đến sau, từ những đêm làm việc miệt mài, rồi trở thành thói quen thân thuộc. Những quán cà phê ở TP HCM cũng là nơi tôi viết nên nhiều câu chuyện đời sống".

Với chị Hậu, trà và cà phê tuy giản dị mà sâu lắng. Trà - cà phê không chỉ để thưởng thức mà còn để nhớ về con người, về ký ức và những điều dễ thương của cuộc sống.

Trong khi đó, tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) mang đến câu chuyện rất riêng của người con Ê-đê. Từ hình ảnh người mẹ ngồi bên bếp củi rang cà phê, từ mùi hương lan tỏa trong gian bếp, tác giả kể về một cách làm cà phê mộc mạc nhưng đậm đà - thứ hương vị khiến ai từng thử qua đều nhớ mãi.

Với tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TP HCM), cà phê gắn với một thời thanh xuân ở Buôn Ma Thuột - "quê hương thứ hai" nuôi dưỡng tình yêu với loại thức uống này. Một ly cà phê, một bình trà, những cuộc trò chuyện với bạn bè - tất cả tạo nên một thú vui tao nhã, một khoảng lặng giữa cuộc sống.

Ở góc nhìn khác, tác giả Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long) lại tìm thấy trong ly cà phê, trong tách trà một điểm tựa tinh thần giữa những ngày làm nhiệm vụ của một người chiến sĩ Công an nhân dân. Đó không chỉ là thức uống, mà còn là sự bền bỉ, là nguồn động viên thầm lặng với người chiến sĩ.

Với tác giả Hoàng Quang Hiển - người con của Lâm Đồng, cà phê và trà là "đầu câu chuyện", là cách con người kết nối và sẻ chia. Anh không xem "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" là một cuộc thi, mà là nơi "giao lưu cảm xúc", nơi những điều chân thật nhất được viết ra.

Tác giả Đào Thị Bạch (Hưng Yên) lại nhìn nhận trà như một không gian văn hóa. Từ chén trà đầu làng đến những khoảnh khắc tĩnh lặng một mình, trà trở thành cầu nối giữa con người với chính mình. Qua câu chuyện về một nghệ nhân trà, bà gửi gắm mong muốn gìn giữ và lan tỏa giá trị của trà Việt.

Sân chơi lan tỏa cảm xúc

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 được Báo Người Lao Động chính thức phát động, nhận và đăng bài dự thi của bạn đọc từ ngày 8 đến 29-3.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm gửi về dự thi, bao gồm nhiều bài viết ngắn (tối đa 400 từ) và một số video clip, tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các tác phẩm không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về nội dung, thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho 2 loại thức uống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Việt Nam: Cà phê và trà. Trong gần 400 tác phẩm dự thi, 50 tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok… của Báo Người Lao Động.

Mỗi bài viết là một câu chuyện, một góc nhìn, góp phần phác họa bức tranh đa dạng về văn hóa cà phê - trà Việt. Không ít bài viết đi sâu vào bản sắc vùng miền, từ cách pha chế đến thói quen thưởng thức - nơi mỗi chi tiết đều phản ánh đời sống và tâm hồn người Việt.

Tác giả Nguyễn Việt Quốc cho hay anh là bạn đọc thường xuyên của Báo Người Lao Động. Do đó, ngay khi cuộc thi được phát động, anh lập tức viết bài và được báo đăng tải. Với anh, trà, cà phê và báo là "món ăn" tinh thần mỗi ngày. Trong đó, Người Lao Động là tờ báo không thể thiếu, còn cà phê - trà không chỉ để tỉnh táo mà còn giúp anh nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

"Cuộc thi đã chạm đến cảm xúc độc giả khi kết nối những thức uống quen thuộc của người Việt. Số lượng lớn bài dự thi từ nhiều đối tượng cho thấy sức lan tỏa rõ rệt. Tôi mong sân chơi ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì" - anh Quốc bày tỏ.

Dù mỗi câu chuyện mang một sắc thái nhưng tất cả đều gặp nhau ở sự mộc mạc, chân thành và sâu lắng. Cà phê - trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối con người với nhau, với ký ức và với chính mình, để từ đó nuôi dưỡng cảm xúc, gìn giữ những giá trị đẹp đẽ trong đời sống tinh thần.

7 tác phẩm đoạt giải Từ 50 tác phẩm tuyển chọn, Báo Người Lao Động đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho 7 tác phẩm xuất sắc. Cụ thể: Tác phẩm "Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi" của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TP HCM) đoạt giải nhất. Tác phẩm "Trà, cà phê kết nối gia đình" của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TP HCM) đoạt giải nhì. Tác phẩm "Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng" của tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) và tác phẩm "Giọt cà phê và giọt guitar" của tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TP HCM) đoạt giải ba. Ba giải khuyến khích được trao cho tác giả Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long) - bài dự thi được đăng sớm nhất với tác phẩm "Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ"; tác giả Hoàng Quang Hiển (TP HCM) - bài dự thi có lượt xem nhiều nhất với tác phẩm "Đừng để cà phê pha phin chết mòn"; tác giả Đào Thị Bạch (Hưng Yên) - bài dự thi viết về thương hiệu hay nhất với tác phẩm "Đôi bàn tay sương giá dệt linh hồn trà Việt". Mức tiền thưởng cụ thể: Giải nhất 10 triệu đồng; giải nhì 6 triệu đồng; giải ba 4 triệu đồng/giải và giải khuyến khích 2 triệu đồng/giải.

