Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

Ngoài sân, tiếng bước chân chuẩn bị cho ca công tác mới vang lên nhịp nhàng. Trong không gian yên tĩnh ấy, ấm nước vừa sôi, mùi cà phê nóng bắt đầu lan nhẹ khắp căn phòng.



Người chiến sĩ công an chậm rãi rót ly cà phê vào chiếc cốc quen thuộc. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm đậm đà, xua đi phần nào sự mệt mỏi sau ca trực đêm. Ly cà phê buổi sáng ở đơn vị không cầu kỳ như ngoài quán, chỉ vài thìa cà phê pha với nước nóng. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt.

Máy pha cà phê tại đơn vị

Đối với người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, ly cà phê không chỉ là một thức uống quen thuộc, mà còn là khoảng lặng ngắn trước khi bắt đầu một ngày làm nhiệm vụ. Một ngụm cà phê đắng dịu nơi đầu lưỡi, hơi ấm lan xuống cổ họng, giúp tinh thần trở nên tỉnh táo hơn.

Có những buổi sáng, anh em trong đơn vị ngồi cạnh nhau vài phút ngắn ngủi, mỗi người một ly cà phê. Họ trò chuyện về ca trực đêm, về tình hình địa bàn. Hương cà phê lặng lẽ lan trong căn phòng trực, như gắn kết thêm tình đồng đội.

Thưởng thức ly cà phê tại đơn vị

Không ít lần, ly cà phê vừa rót ra chưa kịp uống thì chuông điện thoại trực ban vang lên. Người chiến sĩ vội đặt ly cà phê xuống bàn, khoác áo và lên đường làm nhiệm vụ. Ly cà phê có thể nguội đi nhưng trách nhiệm thì không bao giờ nguội.

Vì thế, trong nhịp sống nơi đơn vị, hình ảnh người chiến sĩ công an bên ly cà phê buổi sớm đã trở thành một khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa, khoảnh khắc chuẩn bị cho một ngày tiếp tục giữ gìn bình yên cho nhân dân.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).