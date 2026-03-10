HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

NGUYỄN THÁI THỊNH (Công an xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long)

(NLĐO) - Buổi sáng ở đơn vị thường bắt đầu khi thành phố còn chưa thức hẳn. Ánh đèn trong phòng trực vẫn sáng, những tập hồ sơ đã được mở ra từ sớm.

Ngoài sân, tiếng bước chân chuẩn bị cho ca công tác mới vang lên nhịp nhàng. Trong không gian yên tĩnh ấy, ấm nước vừa sôi, mùi cà phê nóng bắt đầu lan nhẹ khắp căn phòng.

Người chiến sĩ công an chậm rãi rót ly cà phê vào chiếc cốc quen thuộc. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm đậm đà, xua đi phần nào sự mệt mỏi sau ca trực đêm. Ly cà phê buổi sáng ở đơn vị không cầu kỳ như ngoài quán, chỉ vài thìa cà phê pha với nước nóng. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt.

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Máy pha cà phê tại đơn vị

Đối với người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, ly cà phê không chỉ là một thức uống quen thuộc, mà còn là khoảng lặng ngắn trước khi bắt đầu một ngày làm nhiệm vụ. Một ngụm cà phê đắng dịu nơi đầu lưỡi, hơi ấm lan xuống cổ họng, giúp tinh thần trở nên tỉnh táo hơn.

Có những buổi sáng, anh em trong đơn vị ngồi cạnh nhau vài phút ngắn ngủi, mỗi người một ly cà phê. Họ trò chuyện về ca trực đêm, về tình hình địa bàn. Hương cà phê lặng lẽ lan trong căn phòng trực, như gắn kết thêm tình đồng đội.

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Thưởng thức ly cà phê tại đơn vị

Không ít lần, ly cà phê vừa rót ra chưa kịp uống thì chuông điện thoại trực ban vang lên. Người chiến sĩ vội đặt ly cà phê xuống bàn, khoác áo và lên đường làm nhiệm vụ. Ly cà phê có thể nguội đi nhưng trách nhiệm thì không bao giờ nguội.

Vì thế, trong nhịp sống nơi đơn vị, hình ảnh người chiến sĩ công an bên ly cà phê buổi sớm đã trở thành một khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa, khoảnh khắc chuẩn bị cho một ngày tiếp tục giữ gìn bình yên cho nhân dân.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ - Ảnh 3.


 

Tin liên quan

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 thuộc khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức

cà phê chiến sĩ công an cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo