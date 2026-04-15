Kinh tế

Bước đột phá của Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM

Tin, video: Thái Phương

(NLĐO) – Công ty fintech thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM chỉ cần một tuần là có thể vận hành ngay, thay vì cần 6 tháng tới 1 năm như trước.

Đây là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), xung quanh việc ra mắt Fintech Hub - cấu phần cốt lõi của VIFC-HCMC.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, chiến lược phát triển của VIFC-HCMC gắn liền với tư duy “đứng trên vai người khổng lồ”. Thông qua việc hợp tác với các trung tâm và định chế tài chính hàng đầu thế giới như Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) hay Nasdaq, VIFC-HCMC kỳ vọng mở ra cánh cửa lớn để thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế. Việc hợp tác giúp tận dụng công nghệ, thị trường của những quốc gia có trình độ phát triển cao và lượng vốn lớn trên toàn cầu, như Mỹ, Anh và châu Âu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ về mục tiêu thu hút vốn của trung tâm tài chính quốc tế

Một trong bốn trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC là việc ra mắt Fintech Hub. Đây là bước đi quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái công nghệ tài chính hoàn thiện, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy quá trình phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Trong hệ sinh thái này, mục tiêu là xây dựng một cấu trúc hoàn chỉnh với các nhóm khác nhau. Thứ nhất là nhóm phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng phần cứng, phần mềm và các doanh nghiệp lớn tham gia phát triển hạ tầng. Nhóm này sẽ phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain để tạo nền tảng, đồng thời cung cấp trung tâm dữ liệu cho các công ty fintech.

TIN LIÊN QUAN

Nhóm thứ hai là nhóm ứng dụng (application), bao gồm các công ty fintech lớn từ toàn cầu và các doanh nghiệp fintech trong nước. Các đơn vị này sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. 

Trong trung tâm tài chính quốc tế có cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), tạo điều kiện để các nhóm thử nghiệm sản phẩm công nghệ tài chính mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Nhóm thứ ba là các quỹ đầu tư, trong đó tập trung thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm để rót vốn vào các công ty fintech và startup trong hệ sinh thái.

Nhóm thứ tư là các công ty khởi nghiệp. Mục tiêu là ươm tạo các doanh nghiệp này phát triển thành những “kỳ lân” và mở rộng ra thị trường toàn cầu. Các startup sẽ được hỗ trợ bởi nhóm hạ tầng, nhóm ứng dụng và các quỹ đầu tư.

“Khi kết hợp các nhóm này, sẽ hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Bên cạnh đó còn có các đơn vị cung cấp dịch vụ như kế toán, khai báo thuế, tư vấn để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái. Nhờ đó, một công ty khi thành lập tại trung tâm tài chính quốc tế trong lĩnh vực fintech chỉ mất khoảng một tuần để đi vào vận hành, thay vì 6 tháng đến một năm như trước đây” – PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết.

Dù mới ra mắt và đang trong giai đoạn thiết lập hệ thống hạ tầng pháp lý, VIFC-HCMC đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến đầu tư. Hiện tổng nguồn vốn đăng ký và cam kết đầu tư đạt mức khoảng 9,1 tỉ USD. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để chuyển hóa con số cam kết này thành dòng vốn giải ngân thực tế. Lãnh đạo VIFC-HCMC cho hay trung tâm cần chờ quy chế hoạt động chính thức được ban hành, từ đó các định chế mới có cơ sở lập công ty thành viên và rót vốn theo cam kết.

Tin liên quan

TPHCM lọt tốp 3 trung tâm tài chính khu vực, vượt qua Bangkok, Jakarta

TPHCM lọt tốp 3 trung tâm tài chính khu vực, vượt qua Bangkok, Jakarta

(NLĐO) – TPHCM là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng, tăng 11 bậc và cao hơn Bangkok, Jakarta…

Nam A Bank sẽ thành lập ngân hàng trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

(NLĐO) – Cổ đông Nam A Bank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con, hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế

(NLĐO)- Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế thử nghiệm, thủ tục pháp lý...

Trung tâm tài chính trung tâm tài chính quốc tế fintech TPHCM VIFC-HCMC
