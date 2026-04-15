Kinh tế

TPHCM mời doanh nghiệp Slovakia đồng hành xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Slovakia với thế mạnh về tài chính, công nghệ số, quản trị dữ liệu và các chuẩn mực châu Âu, có thể trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng TPHCM

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM tại Diễn đàn Doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam, diễn ra ngày vào 15-4. 

Sự kiện có sự tham dự của bà Martina Šimkovičová, Bộ trưởng Văn hóa Cộng hòa Slovakia, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Slovakia. Đây là một trong những hoạt động chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico. 

Ông Simonak, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Slovakia, cho biết Việt Nam là cửa ngõ đối với các doanh nghiệp Slovakia khi bước chân vào khu vực Đông Nam Á. Dù vẫn là nền kinh tế khá nhỏ so với Việt Nam nhưng ông Simonak nói rằng các doanh nghiệp Việt có thể đầu tư Slovakia, từ đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận vào thị trường EU, với khoảng 500 triệu dân.

Là địa phương tiên phong đi đầu cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, TPHCM luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối doanh nghiệp.

TPHCM mời gọi doanh nghiệp Slovakia hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế 2026 - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại diễn đàn

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, thành phố đang có không gian chiến lược mới khi một trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành, một hệ sinh thái AI và bán dẫn đang tăng tốc, một mạng lưới logistics - cảng biển - công nghiệp công nghệ cao được mở rộng chưa từng có, cùng một quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ để đưa thành phố trở thành đầu tàu của nền kinh tế tri thức.

"Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIHC-HCMC) - không chỉ như một địa chỉ của dòng vốn, mà là một nền tảng để kết nối các quỹ đầu tư, các ngân hàng quốc tế, fintech, bảo hiểm, dữ liệu tài chính và các trung tâm giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và ASEAN. 

Trong hành trình đó, Slovakia - với thế mạnh về tài chính, công nghệ số, quản trị dữ liệu và các chuẩn mực châu Âu - hoàn toàn có thể trở thành một trong những đối tác chiến lược đồng hành cùng thành phố ngay từ giai đoạn kiến tạo đầu tiên" – ông Nguyễn Công Vinh nói.

Lãnh đạo UBND TPHCM cam kết chính quyền TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án chiến lược được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

TPHCM mời gọi doanh nghiệp Slovakia hợp tác xây dựng trung tâm tài chính quốc tế 2026 - Ảnh 3.

Diễn đàn Doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam tại TPHCM ngày 15-4


Kỳ vọng mới trong hợp tác giữa TPHCM và Slovakia

Kỳ vọng mới trong hợp tác giữa TPHCM và Slovakia

(NLĐO) - TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với tất cả đối tác đến từ Slovakia, đặc biệt là với TP Košice.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm Việt Nam - vị khách quốc tế đầu tiên trên cương vị Thủ tướng.

