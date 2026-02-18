HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết

Thanh Thảo

(NLĐO) - Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là những khoảng lặng đầy tâm tư khi phải chọn ở lại nơi đất khách

Tại thủ phủ công nghiệp ở khu vực Bình Dương, TPHCM, không khí những ngày giáp Tết luôn đan xen giữa sự nhộn nhịp, hối hả của những chuyến tàu xe ngày cuối năm và sự vắng lặng dần của những dãy trọ.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 1.

Chị Trịnh Thị Ý Nhỏ chọn ở lại đón Tết ở thành phố vì không có tiền về quê

Chị Trịnh Ý Nhỏ, quê Cà Mau, hiện làm công nhân Công ty Hân Nguyên Ký ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM cùng 2 đứa con ngồi lặng lẽ bên hiên căn phòng trọ rộng chưa đầy 15 m2. Đây là năm thứ hai gia đình chị quyết định không về quê.

Lý do là chị mới đi làm trở lại sau khi sinh bé thứ hai nên không có tiền, "ở lại đón Tết nơi đất khách chủ yếu để nghỉ ngơi, chứ cũng không biết đi chơi ở đâu"- chị Nhỏ cho hay.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 2.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 3.

Với nhiều công nhân, vì điều kiện còn khó khăn, nên họ chọn đón Tết ở thành phố

Trong khi đó, vợ chồng anh Phạm Văn Trường, quê Quảng Trị, làm tài xế tự do thì cho rằng, cầm tấm vé máy bay hay vé tàu khứ hồi bằng cả tháng lương, rất xót tiền.

"Thôi thì ở lại đón Tết xa nhà, gửi thêm được ít tiền về cho bố mẹ sửa cái mái nhà, cho mấy đứa nhỏ bộ quần áo mới. Mình buồn một chút, nhưng nhà mình sẽ vui hơn," anh Trường nói.

Câu chuyện của anh Trường không phải là cá biệt. Với nhiều người lao động, bài toán "về hay ở" luôn là sự giằng co giữa tình cảm và kinh tế. Áp lực từ chi phí đi lại, quà cáp và cả nỗi lo "không có tiền mang về" khiến niềm vui đón Tết trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 4.

Chị Phương (áo đen ngồi giữa) dùng bữa cơm tất niên do chủ trọ tổ chức

Với Chị Trần Thị Phương, quê Cần Thơ, công nhân Công ty Ju Choang ở KCN Đất Cuốc, TPHCM, trong đêm giao thừa, khi tiếng pháo hoa vang lên rộn rã, thứ gắn kết những người con xa quê với gia đình chính là màn hình điện thoại.

Ở lại thành phố, chị Phương chỉ làm mâm cơm tất niên với vài món ăn đơn giản, mang hương vị đặc trưng của quê nhà.

Chị Thảo, quê ở Quảng Ngãi (cũ), công nhân Công ty Đại Hồng Phát Đạt ở phường Phú Lợi, TPHCM tâm sự, đêm 30, nghe tiếng pháo là nước mắt tự nhiên chảy. Nhớ mùi khói bếp, nhớ nồi bánh chưng. Nhưng rồi lại tự dặn lòng phải cố gắng, vì tương lai của con cái.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 5.

Chị Thảo (áo đen, ngồi thứ 2 từ trái qua) chọn ở lại thành phố để làm thêm

Ở lại thành phố, chị Thảo chọn đi làm thêm ở nhà hàng để có thêm chi phí trang trải nuôi 2 con ăn học. Chồng mất sớm, một mình chị gánh vác trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, nên với chị Tết là dịp để tăng thu nhập.

Dù xa nhà, nhưng người công nhân không hề đơn độc. Trong những năm gần đây, các tổ chức đoàn thể, công đoàn, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Chương trình "Tết sum vầy", phiên chợ 0 đồng.

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến phòng trọ thăm hỏi, tặng lì xì cho công nhân không về quê đón Tết

Hay là những buổi tất niên khu trọ, nơi chủ trọ và người thuê cùng quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm.

Những sự quan tâm này dù nhỏ nhưng là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp người lao động vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm thấy mình vẫn được trân trọng tại nơi mình đang cống hiến sức lao động.

CLIP: Chị Thảo chia sẻ về lý do không về quê đón Tết



Tin liên quan

Ấm lòng người lao động đón Tết ở nhà trọ

Ấm lòng người lao động đón Tết ở nhà trọ

(NLĐO) - Dù đón Tết ở nhà trọ nhưng các gia đình người lao động vẫn cảm nhận được sự ấm cúng nhờ sự quan tâm của chủ nhà, Công đoàn và chính quyền địa phương

Những chủ trọ góp Tết cho công nhân - lao động

(NLĐO) - Một mâm cơm tất niên, túi quà nhỏ hay lời hỏi han đúng lúc cũng đủ sưởi ấm người lao động xa quê, để cái Tết giữa phố thị bớt lạnh lẽo, chênh vênh

Chuyến thăm nghĩa tình trước thời khắc giao thừa

(NLĐO)- Việc doanh nghiệp và Công đoàn đến từng phòng trọ động viên, chúc Tết đã tiếp thêm động lực cho các gia đình công nhân khó khăn ở lại TPHCM đón xuân

người lao động tăng thu nhập Bình Dương thủ phủ công nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo