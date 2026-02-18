Tại thủ phủ công nghiệp ở khu vực Bình Dương, TPHCM, không khí những ngày giáp Tết luôn đan xen giữa sự nhộn nhịp, hối hả của những chuyến tàu xe ngày cuối năm và sự vắng lặng dần của những dãy trọ.

Chị Trịnh Thị Ý Nhỏ chọn ở lại đón Tết ở thành phố vì không có tiền về quê

Chị Trịnh Ý Nhỏ, quê Cà Mau, hiện làm công nhân Công ty Hân Nguyên Ký ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM cùng 2 đứa con ngồi lặng lẽ bên hiên căn phòng trọ rộng chưa đầy 15 m2. Đây là năm thứ hai gia đình chị quyết định không về quê.

Lý do là chị mới đi làm trở lại sau khi sinh bé thứ hai nên không có tiền, "ở lại đón Tết nơi đất khách chủ yếu để nghỉ ngơi, chứ cũng không biết đi chơi ở đâu"- chị Nhỏ cho hay.

Với nhiều công nhân, vì điều kiện còn khó khăn, nên họ chọn đón Tết ở thành phố

Trong khi đó, vợ chồng anh Phạm Văn Trường, quê Quảng Trị, làm tài xế tự do thì cho rằng, cầm tấm vé máy bay hay vé tàu khứ hồi bằng cả tháng lương, rất xót tiền.

"Thôi thì ở lại đón Tết xa nhà, gửi thêm được ít tiền về cho bố mẹ sửa cái mái nhà, cho mấy đứa nhỏ bộ quần áo mới. Mình buồn một chút, nhưng nhà mình sẽ vui hơn," anh Trường nói.

Câu chuyện của anh Trường không phải là cá biệt. Với nhiều người lao động, bài toán "về hay ở" luôn là sự giằng co giữa tình cảm và kinh tế. Áp lực từ chi phí đi lại, quà cáp và cả nỗi lo "không có tiền mang về" khiến niềm vui đón Tết trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Chị Phương (áo đen ngồi giữa) dùng bữa cơm tất niên do chủ trọ tổ chức

Với Chị Trần Thị Phương, quê Cần Thơ, công nhân Công ty Ju Choang ở KCN Đất Cuốc, TPHCM, trong đêm giao thừa, khi tiếng pháo hoa vang lên rộn rã, thứ gắn kết những người con xa quê với gia đình chính là màn hình điện thoại.

Ở lại thành phố, chị Phương chỉ làm mâm cơm tất niên với vài món ăn đơn giản, mang hương vị đặc trưng của quê nhà.

Chị Thảo, quê ở Quảng Ngãi (cũ), công nhân Công ty Đại Hồng Phát Đạt ở phường Phú Lợi, TPHCM tâm sự, đêm 30, nghe tiếng pháo là nước mắt tự nhiên chảy. Nhớ mùi khói bếp, nhớ nồi bánh chưng. Nhưng rồi lại tự dặn lòng phải cố gắng, vì tương lai của con cái.

Chị Thảo (áo đen, ngồi thứ 2 từ trái qua) chọn ở lại thành phố để làm thêm

Ở lại thành phố, chị Thảo chọn đi làm thêm ở nhà hàng để có thêm chi phí trang trải nuôi 2 con ăn học. Chồng mất sớm, một mình chị gánh vác trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, nên với chị Tết là dịp để tăng thu nhập.

Dù xa nhà, nhưng người công nhân không hề đơn độc. Trong những năm gần đây, các tổ chức đoàn thể, công đoàn, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Chương trình "Tết sum vầy", phiên chợ 0 đồng.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến phòng trọ thăm hỏi, tặng lì xì cho công nhân không về quê đón Tết

Hay là những buổi tất niên khu trọ, nơi chủ trọ và người thuê cùng quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm.

Những sự quan tâm này dù nhỏ nhưng là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp người lao động vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm thấy mình vẫn được trân trọng tại nơi mình đang cống hiến sức lao động.

CLIP: Chị Thảo chia sẻ về lý do không về quê đón Tết







