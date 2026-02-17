Ấm lòng người lao động đón Tết ở nhà trọ

Chương trình "Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu nhà trọ Xuân Hà, do Công đoàn phường Phú Định, TPHCM và bà Nguyễn Thị Xuân Hà - chủ khu nhà trọ Xuân Hà - tổ chức đã đem lại niềm vui, sự ấm cúng cho hàng chục gia đình người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ, không có điều kiện về quê đón Tết.

Chương trình "Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu nhà trọ Xuân Hà với sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và phường Phú Định

Bữa cơm tất niên vào ngày giáp Tết với những món ăn ngon, mang đậm hương vị Tết cùng với những ca xuân rộn rã đã mang đến không khí vui tươi cho các gia đình khi đón Tết cổ truyền tại thành phố.

Ấm cúng, nghĩa tình

Năm thứ 2 cùng gia đình đón Tết tại nhà trọ, chị Huỳnh Thị Sự, công nhân Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhựa Chợ Lớn, cho biết chị cảm thấy nơi này thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mình bởi nhiều anh chị đồng nghiệp, hàng xóm trong khu trọ đều quen biết nhau.

Bữa cơm ấm cúng tại khu nhà trọ

"Vì hoàn cảnh nên chúng tôi không về quê mà quyết định ở lại làm việc, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm thu nhập để lo cho con cái, cha mẹ. Những người ở lại cũng cùng hoàn cảnh nên ngày Tết qua lại thăm hỏi, chúc nhau. Chủ nhà trọ cũng có lòng, năm nào cũng làm tất niên và tặng quà Tết, giúp niềm vui lan tỏa khắp xóm trọ" - chị Sự chia sẻ.

Đã đón Tết ở khu nhà trọ suốt hơn 10 năm nên chị Nguyễn Huỳnh Khuyên sớm xem nhà trọ Xuân Hà thân thuộc như chính gia đình mình. Sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng gia cảnh khó khăn, chị Khuyên đã ở trọ từ khi còn nhỏ cùng với mẹ, năm nào cũng ăn Tết ở ngay phòng trọ. Trước đây, chị cũng làm công nhân nhưng những năm gần đây, sức khỏe yếu do căn bệnh phổi và loãng xương nên chỉ có thể đi bán vé số để kiếm sống qua ngày.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ khu nhà trọ Xuân Hà, tặng quà cho người lao động

Chồng chị Khuyên làm thợ điện, công việc bấp bênh. Thu nhập của họ chỉ vừa đủ lo tiền trọ và ăn uống trong gia đình. Hiểu được khó khăn của chị, những lúc thiếu thốn, bệnh tật trở nặng, chủ nhà trọ lại vận động nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào. Đó là lý do khiến chị gắn bó với khu trọ này suốt nhiều năm.

Góp Tết cho người thuê trọ

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ nhà trọ tại phường Phú Định, cho biết khu trọ của bà hiện có khoảng hơn 60 phòng có người lao động lưu trú, đa số đều ở các tỉnh miền Tây. Trong đó, khoảng 40% ở lại TPHCM đón Tết.

Để chia sẻ cùng người lao động, 3 năm nay, năm nào bà Hà cũng một tay lo liệu bữa cơm tất niên và mời công nhân dùng cùng mình. Năm nay cũng vậy, gia đình bà đã chuẩn bị hơn 10 mâm cơm tất niên, hàng chục phần quà gồm gạo, mì gói… gửi tặng các phòng trọ.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lì xì cho con công nhân - lao động

"Tôi cũng chuẩn bị một ít bao lì xì để sáng Mùng 2 sẽ đến các phòng trọ chúc Tết và lì xì cho các cháu thiếu nhi. Với những cố gắng ấy, tôi hy vọng sẽ góp phần nhỏ tạo nên mùa xuân cho các gia đình thuê trọ tại đây" - bà Hà tâm sự.

Không chỉ tự tay lo Tết cho người thuê trọ, bà Hà còn chủ động phối hợp cùng Công đoàn, các đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ quà tặng cho các hộ gia đình và lì xì cho các cháu nhỏ.