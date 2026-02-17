HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ấm lòng người lao động đón Tết ở nhà trọ

Thanh Nga

(NLĐO) - Dù đón Tết ở nhà trọ nhưng các gia đình người lao động vẫn cảm nhận được sự ấm cúng nhờ sự quan tâm của chủ nhà, Công đoàn và chính quyền địa phương

Chương trình "Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu nhà trọ Xuân Hà, do Công đoàn phường Phú Định, TPHCM  và bà Nguyễn Thị Xuân Hà - chủ khu nhà trọ Xuân Hà - tổ chức đã đem lại niềm vui, sự ấm cúng cho hàng chục gia đình người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ, không có điều kiện về quê đón Tết.

Ấm lòng người lao động ăn Tết ở nhà trọ - Ảnh 1.

Chương trình "Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu nhà trọ Xuân Hà với sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và phường Phú Định

Bữa cơm tất niên vào ngày giáp Tết với những món ăn ngon, mang đậm hương vị Tết cùng với những ca xuân rộn rã đã mang đến không khí vui tươi cho các gia đình khi đón Tết cổ truyền tại thành phố.

Ấm cúng, nghĩa tình

Năm thứ 2 cùng gia đình đón Tết tại nhà trọ, chị Huỳnh Thị Sự, công nhân Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhựa Chợ Lớn, cho biết chị cảm thấy nơi này thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mình bởi nhiều anh chị đồng nghiệp, hàng xóm trong khu trọ đều quen biết nhau.

Ấm lòng người lao động ăn Tết ở nhà trọ - Ảnh 2.

Bữa cơm ấm cúng tại khu nhà trọ

"Vì hoàn cảnh nên chúng tôi không về quê mà quyết định ở lại làm việc, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm thu nhập để lo cho con cái, cha mẹ. Những người ở lại cũng cùng hoàn cảnh nên ngày Tết qua lại thăm hỏi, chúc nhau. Chủ nhà trọ cũng có lòng, năm nào cũng làm tất niên và tặng quà Tết, giúp niềm vui lan tỏa khắp xóm trọ" - chị Sự chia sẻ.

Đã đón Tết ở khu nhà trọ suốt hơn 10 năm nên chị Nguyễn Huỳnh Khuyên sớm xem nhà trọ Xuân Hà thân thuộc như chính gia đình mình. Sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng gia cảnh khó khăn, chị Khuyên đã ở trọ từ khi còn nhỏ cùng với mẹ, năm nào cũng ăn Tết ở ngay phòng trọ. Trước đây, chị cũng làm công nhân nhưng những năm gần đây, sức khỏe yếu do căn bệnh phổi và loãng xương nên chỉ có thể đi bán vé số để kiếm sống qua ngày.

Ấm lòng người lao động ăn Tết ở nhà trọ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ khu nhà trọ Xuân Hà, tặng quà cho người lao động

Chồng chị Khuyên làm thợ điện, công việc bấp bênh. Thu nhập của họ chỉ vừa đủ lo tiền trọ và ăn uống trong gia đình. Hiểu được khó khăn của chị, những lúc thiếu thốn, bệnh tật trở nặng, chủ nhà trọ lại vận động nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào. Đó là lý do khiến chị gắn bó với khu trọ này suốt nhiều năm.

Góp Tết cho người thuê trọ

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ nhà trọ tại phường Phú Định, cho biết khu trọ của bà hiện có khoảng hơn 60 phòng có người lao động lưu trú, đa số đều ở các tỉnh miền Tây. Trong đó, khoảng 40% ở lại TPHCM đón Tết. 

Để chia sẻ cùng người lao động, 3 năm nay, năm nào bà Hà cũng một tay lo liệu bữa cơm tất niên và mời công nhân dùng cùng mình. Năm nay cũng vậy, gia đình bà đã chuẩn bị hơn 10 mâm cơm tất niên, hàng chục phần quà gồm gạo, mì gói… gửi tặng các phòng trọ.

Ấm lòng người lao động ăn Tết ở nhà trọ - Ảnh 4.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lì xì cho con công nhân - lao động

"Tôi cũng chuẩn bị một ít bao lì xì để sáng Mùng 2 sẽ đến các phòng trọ chúc Tết và lì xì cho các cháu thiếu nhi. Với những cố gắng ấy, tôi hy vọng sẽ góp phần nhỏ tạo nên mùa xuân cho các gia đình thuê trọ tại đây" - bà Hà tâm sự.

Không chỉ tự tay lo Tết cho người thuê trọ, bà Hà còn chủ động phối hợp cùng Công đoàn, các đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ quà tặng cho các hộ gia đình và lì xì cho các cháu nhỏ.

Chương trình "Vui Tết Bính Ngọ 2026 cùng công nhân khu nhà trọ" tại khu nhà trọ Xuân Hà

Tin liên quan

Thành ủy và LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân trực đêm giao thừa

Thành ủy và LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân trực đêm giao thừa

(NLĐO) – Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên công nhân, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết.

Chuyến thăm nghĩa tình trước thời khắc giao thừa

(NLĐO)- Việc doanh nghiệp và Công đoàn đến từng phòng trọ động viên, chúc Tết đã tiếp thêm động lực cho các gia đình công nhân khó khăn ở lại TPHCM đón xuân

Công nhân vui Tết: Sum vầy theo những cách khác nhau

(NLĐO) - Mỗi dịp Tết người lao động xa quê lại đứng giữa lựa chọn trở về hay ở lại. Dù ở đâu khát vọng sum vầy vẫn được gìn giữ sau một năm mưu sinh nhọc nhằn

Tết cổ truyền tất niên người lao động phường Phú Định ăn Tết ở nhà trọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo