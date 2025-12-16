HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lý do dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Boeing 787 hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành giúp kiểm chứng, đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh

Chiều 15-12, sân bay Long Thành hoàn tất bay thử nghiệm với Boeing 787 - dòng máy bay thân rộng do Boeing chế tạo, có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay dài, đáp ứng các đường bay quốc tế.

Ông Phạm Lê Long, Phó Trưởng ban An toàn - Chất lượng Vietnam Airlines chia sẻ

Đánh giá về chuyến bay hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành, ông Phạm Lê Long, Phó Trưởng ban An toàn – Chất lượng Vietnam Airlines, cho hay trước đây các chuyến bay hiệu chuẩn chủ yếu sử dụng máy bay cỡ nhỏ như chuyên cơ Beechcraft King Air 300.

“Lần đánh giá kiểm chứng này nhằm đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh. Qua đó, xác nhận điều kiện an toàn để tiếp nhận và khai thác các loại máy bay lớn” - ông Long nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (ACV) thông tin sân bay có thể tiếp nhận tất cả loại máy bay hiện nay. Việc lựa chọn máy bay thân rộng nhất nhằm kiểm chứng toàn diện điều kiện khai thác, qua đó khẳng định năng lực và công suất của sân bay Long Thành có thể phục vụ các loại máy bay cỡ lớn.

Việc dùng Boeing 787 Dreamliner bay thử nghiệm giúp đánh giá đồng bộ khả năng phối hợp, điều hành giữa các đơn vị liên quan. Hoạt động này nhằm kiểm tra tính chính xác, đồng bộ của hệ thống trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), được xem là bước kiểm tra then chốt trước khi sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12.

Boeing 787 bay thử nghiệm tại sân bay Long Thành: Kiểm tra kỹ thuật chuẩn bị khai thác - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 787 hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Phía Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhấn mạnh, chuyến bay kỹ thuật chiều qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp kiểm chứng thực tế toàn bộ hệ thống điều hành bay tại sân bay Long Thành. Qua chuyến bay, quy trình phối hợp giữa lực lượng kiểm soát không lưu, tổ lái và mức độ đồng bộ của các hệ thống kỹ thuật được đánh giá trực tiếp trong điều kiện khai thác với tàu bay thân rộng.

Theo VATM, kết quả chuyến bay kỹ thuật đầu tiên là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương thức bay, quy trình điều hành, chuẩn bị cho giai đoạn khai thác tiếp theo của sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Sau khi hoàn tất bay kiểm tra kỹ thuật, dự kiến ngày 19-12, sân bay Long Thành đón ba chuyến bay chính thức đầu tiên. Chuyến mở màn tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines đến sân bay Long Thành.

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai Cảng hàng không cảng hàng không quốc tế đường bay quốc tế máy bay Boeing 787
