Thời sự

Ba hãng hàng không cùng tham gia nhiệm vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phương án chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành ngày 19-12-2025 được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đảm nhận.

Để chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19-12, tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai), ngày 15-12, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ tới Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt.

Ba hãng hàng không cùng tham gia nhiệm vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 - chuyến bay kiểm tra kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành chiều 15-12 do Vietnam Airlines thực hiện bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner (code E) với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại

Phương án phục vụ chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19-12-2025 được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đảm nhận.

Loại máy bay được sử dụng để chuyên chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (không phải là chuyến bay thương mại) là 1 máy bay code E của Vietnam Airlines; 1 máy bay code C của Vietjet và 1 máy bay code C của Bamboo Airways) chỉ bao gồm tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Máy bay của Vietnam Airlines dự kiến chặng bay: Sân bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài.

Máy bay của Vietjet, Bamboo Airways dự kiến chặng bay: Sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất.

Cục Hàng không đề nghị các hãng hàng không khẩn trương rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho máy bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Trường hợp cần thiết cấp nhiên liệu, các hãng hàng không làm việc với SKYPEC để cung cấp dịch vụ nhiên liệu hàng không; tự đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay hoặc làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nếu cần thiết; đồng thời chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay theo yêu cầu của hãng hàng không.

Cục cũng yêu cầu Hãng hàng không Vietjet và Bamboo Airways chuẩn bị máy bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu; rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của Sân bay Long Thành (đã được công bố tin tức hàng không) để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19-12-2025.

Đồng thời chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay ngày 19-12-2025 và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan như Cục Hàng không để cấp phép bay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để thực hiện các thủ tục về an ninh hàng không theo quy định...

Thông tin từ Bamboo Airways cho biết hãng đang khẩn trương sắp xếp nguồn lực và hoàn tất các thủ tục cần thiết để khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành trong sáng 19-12-2025.

Kế hoạch thực hiện các chuyến bay khai trương sân bay Long Thành

Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 15, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến sân bay Long Thành lúc 8 giờ sáng ngày 19-12.

Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ sáng ngày 19-12, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành lúc 8 giờ 40 cùng ngày.

Ba hãng hàng không cùng tham gia nhiệm vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 40

Dịch vụ mặt đất cho máy bay của Vietnam Airlines sẽ do VIAGS đảm nhiệm, còn SAGS sẽ cung cấp dịch vụ mặt đất cho Bamboo Airways và Vietjet Air. Nhiên liệu hàng không cho máy bay Vietnam Airlines do SKYPEC cung ứng. Còn Bamboo Airways và Vietjet được yêu cầu rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho chặng bay khứ hồi. Trong trường hợp cần thiết sẽ làm việc với SKYPEC để cấp nhiên liệu tại Long Thành.

Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, VAECO sẽ thực hiện dịch vụ cho Vietnam Airlines. Còn Bamboo Airways và Vietjet Air chủ động tự bảo đảm hoặc làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhu cầu.

Chuyến bay kiểm tra kỹ thuật đã thành công
Ba hãng hàng không cùng tham gia nhiệm vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Chuyến bay kiểm tra kỹ thuật Cảng hàng không quốc tế Long Thành khai thác bằng máy bay thân rộng của Vietnam Airlines chiều 15-12

Cùng ngày 15-12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 20 đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16 giờ. Đây là chuyến bay kiểm tra kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên dự kiến hạ cánh vào ngày 19-12. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 cũng đã cất cánh thành công từ sân bay Long Thành.

    Thông báo