Kinh tế

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ đầu năm 2026

Tin, ảnh: Lê Thúy

(NLĐO) - Từ 1-1-2026 đến 30-6-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng.

Ngày 26-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Theo đó, sẽ thí điểm truy xuất với quả sầu riêng từ 1-1-2026 đến 30-6-2026.

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Từ 1-1-2026 đến 30-6-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng

Thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng sẽ làm cơ sở để từng bước mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng nông sản, đặc biệt là nhóm nông sản thực phẩm.

Hệ thống được tổ chức vận hành đồng bộ, gồm: Quản trị, vận hành trục truyền nhận dữ liệu và Cổng thông tin tra cứu; thiết lập đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, đường dây nóng; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để tích hợp, nạp dữ liệu vào Tem xác thực điện tử (QR/NFC/RFID), bảo đảm sự thống nhất, chính xác giữa thông tin trên tem và dữ liệu truy xuất.

Hiện nay, có 6 doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đã tích cực tham gia thử nghiệm trong chuỗi sản xuất - cung ứng; tổ chức cấp và gắn tem xác thực điện tử cho các lô sầu riêng đáp ứng yêu cầu.

Thời gian thí điểm từ 1-1-2026 đến 30-6-2026. Sau thí điểm, các bên sẽ đánh giá hiệu quả về độ chính xác thông tin, mức độ thuận tiện, chi phí và lợi ích; từ đó hoàn thiện kỹ thuật, quy trình để mở rộng áp dụng cho các mặt hàng nông sản khác, hướng tới triển khai chính thức trên phạm vi rộng vào 1-7-2026.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, việc ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là một bước đi cụ thể, thiết thực nhằm: Xây dựng hạ tầng dữ liệu số về nông sản, phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, chế biến đến phân phối; Góp phần hình thành nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Hệ thống này không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, có trách nhiệm và giá trị gia tăng cao.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2025 đạt khoảng 8,59 tỉ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.

Dù chịu tác động từ chính sách thuế quan, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ vẫn tăng mạnh, đạt khoảng 500 triệu USD, tăng 56%; nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan… duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa, bưởi, trong đó sầu riêng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ký Chương trình hợp tác truyền thông triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

sầu riêng giá sầu riêng bộ Nông nghiệp truy xuất nguồn gốc sầu riêng truy xuất nguồn gốc nông sản
