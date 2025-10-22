HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Lý do Huế tạm hoãn tổ chức thi vòng 2 tuyển dụng công chức

Q.Nhật

(NLĐO) - Ngày 22-10, Hội đồng tuyển dụng công chức TP Huế đã có quyết định tạm hoãn tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025.

Theo lịch dự kiến, buổi thi phỏng vấn này được tổ chức vào ngày 23-10. Lý do tạm hoãn là dự báo bão số 12 (Fengshen) sẽ gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng ở TP Huế, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi tuyển.

Huế tạm hoãn thi vòng 2 tuyển dụng công chức do bão số 12 - Ảnh 1.

Các thí sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức TP Huế năm 2025.

Việc tổ chức buổi thi phỏng vấn vòng 2 sẽ được Hội đồng tuyển dụng công chức TP Huế thông báo cụ thể vào ngày 25-10. Đối với các thí sinh ở xa, nếu cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Hội đồng tuyển dụng công chức TP Huế thông qua Sở Nội vụ để được giúp đỡ.

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức TP Huế năm 2025 đã được tổ chức vào ngày 11-10. Trong kỳ thi năm nay có 836 thí sinh gồm 301 nam và 535 nữ đăng ký dự thi để tuyển dụng 50 chỉ tiêu công chức tại 7 vị trí làm việc tại các cơ quan hành chính của Huế với yêu cầu trình độ đại học trở lên.

Nội dung thi tuyển công chức gồm 2 vòng. Trong đó, vòng 1 của kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-10. Các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm hai môn tiếng Anh và kiến thức, năng lực chung. 

Theo Hội đồng tuyển dụng công chức TP Huế, số thí sinh tham dự thi vòng 1 là 701 người, trong đó có 339 người đạt, 362 người thi không đạt.

Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết kết hợp phỏng vấn.

Để đảm bảo việc tuyển dụng công chức đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng TP Huế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, đến tổ chức thi tuyển. Kế hoạch tuyển dụng được thông báo công khai, minh bạch, đúng quy trình.


Một thí sinh tố giác vụ dùng tài liệu tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh

Một thí sinh tố giác vụ dùng tài liệu tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh

(NLĐO)- UBND tỉnh Bắc Giang đã lập tổ xác minh thí sinh vi phạm quy chế thi tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh này năm 2023

Phú Yên: Hủy kết quả thi công chức 29 trường hợp do lộ đề thi

(NLĐO) - Từ vụ lộ đề thi, 32 bài thi của 29 thí sinh dự kỳ thi công chức năm 2017-2018 buộc hủy kết quả, đồng thời thu hồi, hủy kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp này.

Vụ thi công chức rớt thành đậu: Chấm thẩm định có 7 thí sinh từ đậu thành rớt

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả chấm thẩm định 17 bài thi có kết quả đậu sau khi phúc khảo trong kỳ thi công chức năm 2018. Kết quả, có 7 thí sinh từ đậu thành rớt vì không đạt điểm tối thiểu.

