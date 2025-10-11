“1 chọi 16,72” để thành công chức Huế

Sáng 11-10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025 TP Huế đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025. Trong kỳ thi năm nay, 836 thí sinh gồm 301 nam và 535 nữ, đăng ký dự thi để tuyển dụng 50 chỉ tiêu công chức tại 7 vị trí làm việc tại các cơ quan hành chính của Huế với yêu cầu trình độ đại học trở lên.

Trung bình 1 thí sinh phải chọi với 16,72 người nếu muốn trở thành công chức làm việc tại Huế.

Nội dung thi gồm 2 vòng, trong đó vòng 1 của kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-10, các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm hai môn tiếng Anh và kiến thức, năng lực chung. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết kết hợp phỏng vấn.

Để đảm bảo việc tuyển dụng công chức đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng TP Huế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, đến tổ chức thi tuyển. Kế hoạch tuyển dụng được thông báo công khai, minh bạch, đúng quy trình.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng công chức.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế nhấn mạnh: "Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ cần có trình độ, năng lực, mà còn cần tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp".

Thời gian qua, công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng đến đào tạo, bồi dưỡng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Để tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức hành chính chất lượng, kỳ thi năm 2025 được xem là bước quan trọng nhằm lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ và năng lực phù hợp vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính thành phố.

Lãnh đạo TP Huế khẳng định quan điểm nhất quán: tổ chức kỳ thi công khai, minh bạch, tuyển chọn đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng lĩnh vực; đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.