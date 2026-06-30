Lý do khai thác sớm đường bay TPHCM - Colombo

Đại diện hãng bay cho biết quyết định khai thác sớm đường bay khi nhu cầu đi lại giữa hai nước tăng nhanh. Nhân dịp khai trương, Hãng mở bán vé khứ hồi ưu đãi từ 7 triệu đồng.

Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi TPHCM - Colombo ưu đãi từ 7 triệu đồng

Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Chặng bay từ TPHCM cất cánh vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Đây là đường bay đầu tiên của Vietnam Airlines đến Sri Lanka, bổ sung thêm lựa chọn bay thẳng từ Việt Nam tới khu vực Nam Á. Chặng bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai quốc gia.

Sri Lanka, quốc đảo được mệnh danh là "Viên ngọc của Ấn Độ Dương", nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới, các vùng trồng trà rộng lớn, hệ thống di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đường bay thẳng giúp du khách Việt Nam tiếp cận điểm đến này thuận tiện hơn mà không phải quá cảnh như trước.

Ở chiều ngược lại, du khách Sri Lanka có thêm cơ hội khám phá Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long… Từ TPHCM, hành khách cũng có thể nối chuyến tới nhiều điểm đến của Hãng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Úc.

Việc đưa đường bay TPHCM - Colombo vào khai thác sớm cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường Nam Á và nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa Việt Nam với Sri Lanka. Đây cũng là đường bay mới nhất trong kế hoạch mở rộng mạng quốc tế của Vietnam Airlines.

Thông tin chi tiết về chương trình và lịch khai thác được cập nhật tại website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.

Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, trong 6 tháng đầu năm, hãng đã mở và công bố các đường bay mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo, đồng thời tăng tần suất trên các đường bay Singapore, Manila, Moscow, Cao Hùng, Melbourne và Sydney.

Trong thời gian tới, chiến lược mạng bay sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các thị trường đường dài có hiệu quả cao như châu Âu và Úc, đồng thời mở rộng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ (Nam Á) và Trung Quốc, những khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.