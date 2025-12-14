Lý do Lê Hoàng Phương được chọn làm vedette cùng Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến

Dàn hoa hậu, á hậu đổ bộ "Season of Joy"

Sự kiện thời trang "Vietnam Beauty Fashion Fest" đã trở thành thương hiệu

Sự kiện thời trang "Vietnam Beauty Fashion Fest XIII" với chủ đề "Season of Joy" chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi sau Vũng Tàu tối 13-12. Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội cuối năm, chương trình mang đến không gian trình diễn độc đáo khi sàn runway được đặt ngay bên bờ biển, hòa quyện giữa thiên nhiên khoáng đạt và biểu tượng hiện đại của thành phố biển, tạo nên một bức tranh thời trang đầy cảm xúc và thăng hoa.

Tại đêm diễn, BST của C'CHIC "LUMIÈRE - A Symphony of Light. A Whisper of Grace" có Lê Hoàng Phương làm vedette cùng bộ ba first face gồm Thu Ngân, Thu Trà và Đinh Y Quyên gây chú ý. Bộ sưu tập mang tên "Bộ sưu tập" được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, hòa quyện cùng khí chất cuốn hút của những biểu tượng nữ trên màn ảnh kinh điển.

Nếu tinh thần Hy Lạp mang đến cảm giác uy nghi, chuẩn mực và biểu tượng, thì hơi thở điện ảnh kinh điển bổ sung chiều sâu cảm xúc, giúp hình ảnh người phụ nữ trong LUMIÈRE vừa thanh lịch, vừa cuốn hút, vừa bản lĩnh trong thế giới đương đại.

Sân khấu tuyệt đẹp của "Vietnam Beauty Fashion Fest XIII" với chủ đề "Season of Joy"

Những mẫu thiết kế tuyệt sắc của C'CHIC

Những mẫu thiết kế thú vị của C'CHIC

Về kỹ thuật và chất liệu, các mẫu thiết kế với các chi tiết lông vũ, đính đá, hoa 3D thủ công được xử lý tỉ mỉ trên nền phom dáng hiện đại thu hút sự chú ý. Bảng màu chủ đạo trắng - đen - be giúp tôn vinh cấu trúc trang phục, đồng thời giữ được tinh thần tối giản, sang trọng đúng với xu hướng Quiet Luxury và Modern Goddess đang thịnh hành trên các sàn diễn quốc tế.

Mở màn BST là ba gương mặt First Face: Thu Ngân, Thu Trà và Y Quyên, đại diện cho những sắc thái khác nhau của hình tượng "nữ thần ánh sáng". Khép lại show diễn, Vedette Hoàng Phương xuất hiện với thần thái kiêu hãnh, khả năng làm chủ sân khấu và phong độ trình diễn ổn định, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn cho LUMIÈRE. Đây là lý do Lê Hoàng Phương được chọn làm vedette.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Không gian biển Vũng Tàu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm trải nghiệm thị giác của BST. Ánh sáng tự nhiên, gió biển và sân khấu ngoài trời giúp các thiết kế trở nên mềm mại, sống động, đồng thời lan tỏa tinh thần phóng khoáng, tự do - đúng với cảm hứng mà Season of Joy hướng đến.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu thời trang Việt mang chuẩn mực hiện đại và bản sắc riêng, C'CHIC kiên định theo đuổi tinh thần "Be Uncommon" - nơi thời trang không chỉ là trang phục, mà là tuyên ngôn về phong thái, sự tự tin và dấu ấn cá nhân của phụ nữ Việt trong bối cảnh hội nhập khu vực.