H'Hen Niê thần thái mở màn cho Extra men show

Ấn tượng Extra men show 4 "Daddy Cool- Những ông bố tuyệt vời"

Extra Men Show là một trong những chương trình thời trang dành cho nam hàng đầu của Việt Nam hiện nay"

Đạo diễn - nhà sáng lập Nguyễn Hưng Phúc khẳng định: "Làm bất kỳ điều gì thì luôn có những thử thách và khó khăn, nhưng chắc chắn một điều là tất cả những yêu thương của mọi người chính là động lực cho Phúc vượt qua hết mọi thử thách. Nhờ tình cảm mà mọi người đã dành cho Phúc, ngày hôm nay Phúc có thể tự tin khẳng định rằng Extra Men Show là một trong những chương trình thời trang dành cho nam hàng đầu của Việt Nam hiện nay".

Extra Men Show là một trong những chương trình thời trang dành cho nam hàng đầu của Việt Nam hiện nay"

Extra men show 4 có sự tham gia trình diễn bộ sưu tập của 3 nhà thiết kế, thương hiệu chính gồm: Ben & Tod, NTK Hà Nhật Tiến và NTK Ngô Mạnh Đông Đông. Và bên cạnh các NTK, thương hiệu Việt, Extra Men Show 4 cũng chào đón sự xuất hiện của hai NTK đến từ Indonesia và Singapore.

H'hen Niê và những khoảnh khắc thú vị

H'Hen Niê cực kỳ thần thái

Một trong những điểm nhấn của Extra men show lần 4 là sự xuất hiện của mẹ bỉm H'hen Niê. Sau sinh, H'hen Niê trở lại sàn catwalk với thần thái cực đỉnh, làm first face mở màn cho Extra men show 4.

Những bước catwalk mạnh mẽ nhưng mềm mại của cô đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, mở ra tinh thần sang trọng và tràn đầy năng lượng cho toàn bộ sưu tập.

Không khí sàn diễn càng trở nên bùng nổ khi Cindy Bishop (siêu mẫu, hoa hậu Thái Lan) và Thanh Hằng - hai siêu mẫu hàng đầu châu Á và Việt Nam - tiếp nối nhau xuất hiện.

Trong những thiết kế đỏ quyền lực, họ mang đến thần thái sắc sảo, bản lĩnh và cuốn hút, khẳng định hình ảnh những người phụ nữ thành công, độc lập và đầy khí chất trên sàn runway.

Extra Men show ngày càng thú vị

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong màn trình diễn giới thiệu BST này chính là sự xuất hiện của dàn mẫu nam, đặc biệt là màn "đọ catwalk" giữa hai quán quân: Mạc Trung Kiên - Quán quân The Face và Phạm Kiên - Quán quân The Next Gentleman. Cả hai mang đến những bước catwalk sắc lạnh, bản lĩnh và giàu năng lượng, góp phần làm không khí sàn runway bùng nổ và tăng thêm nét cuốn hút cho bộ sưu tập.

H'hen Niê

Những khoảnh khắc thú vị tại Extra men show 4

Sự xuất hiện của Laisha – siêu mẫu nhí đạt giải vàng Teen Model 2025, đồng thời cũng là gương mặt đến từ Indonesia, quê hương của NTK Agied Derta Gafar cũng khiến khán giả bất ngờ bởi sự tự tin vượt tuổi và kỹ năng catwalk đầy chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của hai nam thần xứ chùa Vàng, Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan - Topz Nathanon cùng Á vương Siêu quốc gia Thái Lan - Tonkla Patittada Photajareon, khiến sàn runway nóng lên bởi những bước catwalk mạnh mẽ, dứt khoát và khí chất đậm chất high-fashion….