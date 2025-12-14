HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phong cách thanh lịch của hoa hậu Lương Thùy Linh

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh thường chọn những bộ thiết kế thanh lịch mỗi khi xuất hiện.

Dấu ấn của Lương Thùy Linh trong lĩnh vực thời trang

Phong cách thanh lịch của Lương Thùy Linh - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh thanh lịch

Mới đây, khi tham dự một sự thời trang quy tụ toàn ngôi sao, hoa Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với layout thanh lịch. Miss World Vietnam 2019 thể hiện nhan sắc và phong cách thời trang không hề kém cạnh khi đọ sắc cùng dàn em xinh, siêu mẫu Tuyết Lan…

Trên các diễn đàn, khán giả nhận xét Lương Thùy Linh mang đến hình ảnh sang trọng, hướng tới xu hướng quite luxury (thời trang cao cấp không phô trương), một trong xu hướng thời trang của giới siêu giàu và được các hãng thời trang xa xỉ trên thế giới giới thiệu.

Sau khi trở về từ chuỗi sự kiện thời trang của các thương hiệu thời trang lớn tại châu Âu, Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục được các nhãn hàng thời trang và làm đẹp tại Việt Nam mời đồng hành trong các sự kiện, chiến dịch quảng bá nhờ chiều cao 1,8 m, đôi chân dài 1,22 m và gương mặt high fashion.Trong ba tháng cuối năm, cô nhận nhiều lời mời hợp tác, đồng hành cùng nhiều thương hiệu như Dior, Bulgari, Dolce & Gabbana, Hermes, Fendi, Rimowa…

Lương Thùy Linh là đại sứ văn hóa đọc

Phong cách thanh lịch của Lương Thùy Linh - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh cũng ra mắt series Xinh Đờ Rê Linh

Bên cạnh hoạt động giải trí, cô tích cực tham gia vào hoạt động vì cộng đồng. Gần đây cô vừa đảm nhận vai trò Đại sứ tủ sách Thanh Niên Books và Đại sứ Văn hóa Đọc, tham gia và đảm nhận vai trò điều phối tại sự kiện 50 năm UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam…

Lương Thùy Linh cũng ra mắt series Xinh Đờ Rê Linh và nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi format thú vị khi lan tỏa niềm vui dọn dẹp qua từng căn nhà của nhiều nghệ sĩ. Tại đây, khán giả cũng được nhìn thấy một nàng hậu mới mẻ, không phải một Lương Thùy Linh lộng lẫy, mà là cô "giúp việc" thích nhà cửa ngăn nắp, ấm cúng, và cảm giác dễ chịu.

Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019, trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World và ghi dấu với thành tích Top 12 chung cuộc. Cô còn được biết đến là một nàng hậu tri thức, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương loại Xuất sắc, hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cô còn gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ khi từng đạt IELTS 7.5. Mới đây, cô vinh dự khi được mời làm MC tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Dịch vụ Tài chính tại Hà Nội.

Phong cách thanh lịch của Lương Thùy Linh - Ảnh 3.

Lương Thùy Linh bên siêu mẫu Tuyết Lan

Sáu năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn luôn là nàng hậu có hoạt động năng suất ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô luôn không ngừng làm mới hình ảnh của bản thân và ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc. Cô cũng được yêu mến nhờ vào sự thân thiện, gần gũi với khán giả.

