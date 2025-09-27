Lý do một loạt xe ô tô chở khách bị xử phạt trên Quốc lộ 9

Từ tháng 7-2025 đến nay, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện và xử lý 128 trường hợp xe ô tô chở khách vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 160 triệu đồng.

Trong đó, có 17 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe, 3 trường hợp bị tước phù hiệu xe hợp đồng.

Lực lượng Trạm CSGT Đakrông trong một lần tuần tra, kiểm soát xe ô tô chở khách trên Quốc lộ 9

Một số lỗi vi phạm cụ thể như: dừng đỗ sai quy định, để hàng hóa trong khoang chở hành khách, vi phạm tốc độ, vận tải hành khách tuyến cố định không ký xác nhận 2 đầu bến, vận tải hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách, dừng xe/đỗ xe nơi có biển cấm.

Theo trung tá Nguyễn Văn Quảng, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện chở khách, đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, sẽ lắp đặt các camera giám sát giao thông và giám sát an ninh các điểm hay phát sinh xe dù bến cóc.

"Hình ảnh vi phạm được sử dụng làm cơ sở để phạt nguội. Sau khi xử lý, sẽ công khai danh sách nhà xe vi phạm trên các trang thông tin điện tử và các ban ngành để phối hợp xử lý", trung tá Nguyễn Văn Quảng thông tin.