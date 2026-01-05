Ngày 5-1, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đơn vị đã hỗ trợ nam du khách Lào tìm lại túi xách chứa nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Trước đó, vào chiều tối 2-1, trực ban Công an xã Cam Lộ tiếp nhận thông tin từ anh Bounna Phanthavilay (SN 1986, ngụ Viêng Chăn, Lào) về việc bị đánh rơi túi xách.

Cụ thể, trong quá trình đi du lịch tại tỉnh Quảng Trị, nam du khách này ghé một quán ăn ven Quốc lộ 9, nhưng không rõ địa phận, tên quán.

Công an xã Cam Lộ trao trả lại túi xách cho nam du khách Lào. Ảnh: Công an Cam Lộ

Sau khi dùng bữa, anh Phanthavilay di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để làm thủ tục thông quan thì phát hiện đã đánh rơi túi xách, bên trong chứa giấy tờ tùy thân, tài sản cá nhân và tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 86 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cam Lộ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát theo trí nhớ của anh Phanthavilay và đã xác định được quán ăn mà anh đã bỏ quên tài sản. Sau hơn 1 giờ vào cuộc, Công an xã Cam Lộ đã tìm thấy và trao trả lại túi xách cho anh Phanthavilay.

Tại trụ sở Công an xã Cam Lộ, anh Phanthavilay bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng Công an Việt Nam nói chung, Công an xã Cam Lộ nói riêng và xin viết đôi dòng thư tay cảm ơn.

Trong thư, ngoài việc cảm ơn Công an Cam Lộ, anh Phanthavilay viết rằng đất nước Việt Nam hết sức đáng yêu, địa điểm du lịch vừa đẹp, thức ăn và nơi nghỉ cũng khá rẻ. Anh cho hay đã sang Việt Nam nhiều lần và sẽ quay lại. "Tôi yêu Việt Nam" - anh Phanthavilay viết.