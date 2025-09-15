HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lý do người đàn ông và cụ ông cự cãi, xô xát ngay giao lộ trung tâm TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TP HCM cho biết đã xác định được danh tính 2 người trong vụ cự cãi, xô xát ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chiều 15-9, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết đại diện Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp xác minh vụ mâu thuẫn giữa 2 tài xế tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn.

Lý do người đàn ông và cụ ông cự cãi, xô xát ngay giao lộ trung tâm TP HCM- Ảnh 1.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải video nội dung vụ cự cãi giữa cụ ông chạy xe máy và người đàn ông lái ô tô tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau khi được người dân can ngăn, hai người đàn ông đều lên xe của mình và rời đi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 12-9.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an Phường Sài Gòn trong vào cuộc xác minh, mời 2 người đàn ông làm việc.

Thời điểm trên, ông N.L.M.T (39 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) điều khiển xe ô tô hiệu Volkswagen 2024 màu đen biển số TP HCM và ông Đ.K.T (71 tuổi, ngụ Phường Tân Sơn Nhì) chạy xe Honda Wave RSX màu xám đen khi đến giao lộ trên 2 phương tiện trên không nhường đường nhau dẫn đến cự cãi và xô xát.

Sự việc trên có nhiều người dân đang lưu thông trên đường nhìn thấy và dùng điện thoại quay lại.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(NLĐO) - Nguyên nhân đánh người xuất phát từ va quẹt giao thông ngay giao lộ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lý do người đàn ông ngoại quốc mang súng quân dụng bên người

(NLĐO) - Mâu thuẫn với khách ở quán bar, người đàn ông ngoại quốc liền rút súng ra dằn mặt.

Người đàn ông bị cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT khi đang giao dịch ở Hưng Yên

(NLĐO)- 4 đối tượng dàn cảnh thực hiện vụ cướp giật 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân trú tại TP Đà Nẵng

người đàn ông cự cãi TP HCM Công an TP HCM
