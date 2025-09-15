Liên quan vụ "người đàn ông đánh cụ ông ở giao lộ trung tâm TP HCM", ngày 15-9, đại diện Công an phường Sài Gòn (TP HCM) cho biết đã lập hồ sơ gửi Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh ghi lại ông T. đánh cụ ông.

Người đàn ông đánh người được xác định là ông T. (39 tuổi, ngụ TP HCM). Tại cơ quan công an, ông T. cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc ô tô của mình va quẹt với xe máy của người đàn ông. Sau đó đã hành động như video lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Sài Gòn cũng đang tìm cụ ông bị đánh, kêu gọi ông đến Công an phường Sài Gòn trình báo vụ việc.

Trước đó, cộng đồng mạng bức xúc khi xem video người đàn ông dùng tay đánh đấm nhiều lần vào mặt, bụng một cụ ông, bên cạnh là xe máy bị ngã. Cụ ông sau đó có phản kháng và nắm cổ áo người đàn ông.

Sau sự việc, người đàn ông lên xe rời đi. Vụ việc xảy ra ngay giao lộ gây ùn tắc giao thông.

Video được ghi lại vào chiều 12-9 tại giao lộ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (quận 1 cũ).