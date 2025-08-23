HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lý do tạm dừng đón khách ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 23-8, tin từ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa có thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để phục vụ thi công dự án Công viên Thống Nhất.

Cụ thể, trong thời gian bàn giao mặt bằng và triển khai thi công tất cả các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống Nhất từ tháng 8 - 12 - 2025, công tác đón tiếp và thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ không đáp ứng được yêu cầu phục vụ.

Lý do tạm dừng đón khách ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải- Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 23-8

Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ phê duyệt, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón tiếp khách tham quan kể từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã phê duyệt dự án Công viên Thống Nhất tại khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng. 

Dự án thi công các hạng mục như tu bổ, cải tạo kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, nhà làm việc của Ban quản lý di tích và nhà đón tiếp, cùng các hạng mục phụ trợ và công trình tạm khác...

Đối với cầu Hiền Lương, dự án sẽ thay thế một phần khung kết cấu sắt, thép đã bị gỉ sét, hư hỏng, thay thế phần gỗ bề mặt cầu bằng gỗ lim dày 50 mm, sửa chữa, gia cố các mố cầu bằng tấm sợi carbon...; đồng thời, đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ phòng chiếu phim, thuyết minh và công tác quản lý.

Tin liên quan

Xúc động Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Xúc động Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Xúc động lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Xúc động Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(NLĐO) - Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) phải rút gọn số người tham gia, đảm bảo tuyệt đối yêu cầu phòng chống dịch.

HIỀN LƯƠNG BẾN HẢI Cầu Hiền Lương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng trị công viên Thống Nhất đầu tư
