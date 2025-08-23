Lý do tạm dừng đón khách ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Ngày 23-8, tin từ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa có thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để phục vụ thi công dự án Công viên Thống Nhất.

Cụ thể, trong thời gian bàn giao mặt bằng và triển khai thi công tất cả các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống Nhất từ tháng 8 - 12 - 2025, công tác đón tiếp và thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ không đáp ứng được yêu cầu phục vụ.

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 23-8

Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ phê duyệt, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón tiếp khách tham quan kể từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã phê duyệt dự án Công viên Thống Nhất tại khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng.

Dự án thi công các hạng mục như tu bổ, cải tạo kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, nhà làm việc của Ban quản lý di tích và nhà đón tiếp, cùng các hạng mục phụ trợ và công trình tạm khác...

Đối với cầu Hiền Lương, dự án sẽ thay thế một phần khung kết cấu sắt, thép đã bị gỉ sét, hư hỏng, thay thế phần gỗ bề mặt cầu bằng gỗ lim dày 50 mm, sửa chữa, gia cố các mố cầu bằng tấm sợi carbon...; đồng thời, đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ phòng chiếu phim, thuyết minh và công tác quản lý.