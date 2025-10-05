Lý do xe điện ít "chết máy" khi ngập





Xe chết máy, hư hỏng hệ thống điện, nước tràn vào động cơ... là nỗi ám ảnh của chủ xe máy, ô tô động cơ xăng, dầu. Trong khi đó, xe điện tỏ ra có ưu thế hơn khi di chuyển trong điều kiện ngập nước.

Ông Trần Thanh Việt - phụ trách kỹ thuật một garage ô tô ở phường Bình Trưng, TP HCM - cho biết điểm khác biệt cơ bản giữa xe điện và xe xăng nằm ở hệ thống truyền động. Xe xăng hoạt động dựa trên động cơ đốt trong, có ống xả, cổ hút gió và nhiều chi tiết cơ khí dễ bị ảnh hưởng nếu nước tràn vào. Khi nước ngập quá cao, động cơ có thể bị thủy kích - hiện tượng nước lọt vào buồng đốt, gây cong tay biên hoặc hư hỏng nặng. Ngược lại, xe điện không đốt nhiên liệu, mô-tơ điện được thiết kế khép kín giúp hạn chế tối đa việc nước lọt vào bên trong. Vì vậy, trong điều kiện ngập nước ở dưới giới hạn kỹ thuật, xe điện vẫn có thể hoạt động ổn định.

"Sau khi đi qua vùng ngập, xe xăng có thể phải thay dầu, lọc gió, vệ sinh bugi, thậm chí đại tu động cơ với chi phí cao. Còn xe điện gần như không bị ảnh hưởng nếu nước ngập không vượt quá mức khuyến cáo của nhà sản xuất" - ông Việt phân tích.

Các chuyên gia nhận định xe động cơ xăng, dầu dễ bị thủy kích hơn xe điện

Ngoài ra, các hãng sản xuất xe điện hiện nay đều đặc biệt chú trọng đến khả năng chống nước. Pin - bộ phận quan trọng và đắt tiền nhất của xe điện - thường được đặt trong hộp kín, đạt chuẩn chống nước và bụi. Ngoài ra, mô-tơ điện và hệ thống dây dẫn điện đều được bọc chống nước, chống ẩm, bảo đảm an toàn cho người lái.

Nhiều người lo ngại xe điện dễ bị giật khi đi trong nước nhưng thực tế ít xảy ra. Hệ thống điện áp cao của xe điện luôn được cách ly hoàn toàn với khung xe, có cảm biến rò điện và cơ chế tự ngắt khi phát hiện bất thường.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP HCM, cũng khẳng định xe điện có lợi thế khi đi qua vùng ngập nước nông nhờ thiết kế đơn giản và hiện đại. Xe điện có hệ thống truyền động kín nước, pin và động cơ điện được thiết kế với lớp bảo vệ đạt chuẩn chống nước quốc tế như IP67 hoặc IP69K, hoạt động như một "hộp kín" chống bụi và nước. Điều này giúp các linh kiện điện tử ít bị chập mạch. Nhờ có ít bộ phận chuyển động, không có hộp số hay hệ thống ống xả, xe điện chịu lực nước tốt hơn ở độ sâu nông, không tắt máy đột ngột như xe xăng, dầu.

Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, ở vùng nước sâu hoặc ngập lâu, xe điện vẫn có nguy cơ bị hỏng hóc nghiêm trọng. Ở vùng ven biển, nước mặn cũng làm tăng rủi ro ăn mòn pin, có thể gây cháy nổ vài ngày sau ngập. "Với động cơ tiêu chuẩn IP67, xe điện có thể chạy ở điều kiện nước sâu 1 m trong khoảng 30 phút nhưng nếu vượt quá thời gian này, nước có thể thấm qua các khe hở gây chập mạch hoặc hỏng linh kiện" - ông Dũng cảnh báo.