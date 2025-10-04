Lộ diện "ông vua" xe dịch vụ, xe điện "dẫn dắt thị trường"

Việc thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng vững chắc, giúp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu.

Đó là khẳng định của ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính), tại lễ trao giải Gala Better Choice Awards 2025, do NIC phối hợp với Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức tối 3-10, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025.

Các sản phẩm, giải pháp được trao giải năm nay đều hướng đến sự phục vụ người tiêu dùng.

Theo ông Vũ Quốc Huy, những giải pháp và sản phẩm đổi mới sáng tạo được vinh danh hàng năm, đặc biệt là tại lễ trao giải năm 2025, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển, niềm tin và khát vọng đổi mới, thông qua trí tuệ và sức sáng tạo không giới hạn của Việt Nam.

Ông Huy đánh giá cao nhiều giải pháp và sản phẩm đạt giải năm nay mang tính khác biệt, dám thay đổi để phù hợp với thời đại mới, nhằm phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, trong đó có các sản phẩm về ngân hàng số, giải pháp tín dụng.

"Nhiều sản phẩm do người Việt làm chủ đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên số"- Giám đốc NIC nhấn mạnh.

Giải thưởng Better Choice Awards 2025 được trao cho nhiều hạng mục. Ở mảng y tế, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu được vinh danh là Giải pháp đột phá về Y tế số và chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Siêu ứng dụng BE nhận giải Giải pháp đột phá cho giao thông vận tải trên nền tảng số, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ di chuyển số.

Trong giáo dục, University Lecture Online kết hợp Chatbot học tập của The Forum Education VN được trao giải Giải pháp đột phá cho giáo dục trên nền tảng số, mở ra cách tiếp cận tri thức linh hoạt và bình đẳng hơn.

Đặc biệt, Samsung Galaxy AI tiếp tục được ghi nhận ở giải Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Song hành cùng đó, Ngân hàng số Cake by VPBank đã giành giải Nền tảng AI "Make in Vietnam" tiên phong, cho thấy sự hòa quyện giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số nội địa.

Giải Xe GenZ của năm và Xe Dẫn dắt thị trường đều gọi tên VinFast VF 3

Cụm giải Smart Choice năm nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mạng xã hội AI Hay đã tạo bất ngờ khi giành giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách người dùng Việt tương tác và sáng tạo nội dung. Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc được dành cho sản phẩm Galaxy AI, đánh dấu bước đi tiên phong trong việc bản địa hóa AI cho người Việt.

Điểm nổi bật của Galaxy AI là sản phẩm do chính các kỹ sư người Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) phát triển, thể hiện đúng tinh thần "Tự hào Việt Nam" mà giải thưởng lần này hướng đến.

Car Choice Awards 2025 mang lại bức tranh đa dạng với nhiều mẫu xe trải dài từ phổ thông đến cao cấp. Giải Xe GenZ của năm và Xe Dẫn dắt thị trường đều gọi tên VinFast VF 3 - mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tính biểu tượng của chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, VinFast VF5 - HERIO GREEN được trao giải Xe Dịch vụ của năm, thể hiện cách hãng xe nội địa mở rộng sang lĩnh vực vận tải xanh thành công.

Ở nhóm sản phẩm thân thiện môi trường, Honda CR-V e:HEV RS đã giành giải Xe Hybrid của năm, góp phần khẳng định sự chuyển dịch dần từ động cơ đốt trong sang các giải pháp bền vững hơn. Ngoài ra, các giải thưởng khác trong cụm Car Choice cũng được trao cho nhiều thương hiệu quốc tế: Honda City (Xe Gia đình của năm hạng dưới 600 triệu đồng), Mazda CX-5 (hạng 600 triệu - 1 tỉ đồng), KIA Carnival (hạng 1- 2 tỉ đồng), Volkswagen Viloran (hạng 2 - 5 tỉ đồng), và Lynk & Co 06 (Xe của Thương hiệu mới xuất sắc). VinFast cũng được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Ô tô vươn mình, trong khi Xe được yêu thích của năm thuộc về Skoda Kodiaq.